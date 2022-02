Der var drabet på 18-årige Cecilie Næblerød under en gymnasiefest. Der var også drabet på den 48-årige familiefar Henrik Bjerremand Christensen. Så var der drabet på 85-årige Gerda Møller ved det årlige karneval.

Og så er der drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Der er få drab, der som mordet på Mia har lagt sig som en tung dyne over hele Aalborg. Ja, måske endda hele Nordjylland.

For med 1.500 henvendelser til Nordjyllands Politi om sagen er der vel ikke den nordjyde, der ikke har fulgt med i eftersøgningen af Mia, anholdelsen af de to sigtede 36-årige mænd og politiets jagt på at klarlægge deres færden i de skæbnesvangre timer, hvor politiet ved, at Mia har været sammen med de formodede gerningsmænd, men hvor de ikke ved, hvad der er hændt hende.

Stadion-drabet 27. oktober 2007: Rasmus Popenda overfalder den 48-årige musiklærer Henrik Bjerremand Kristensen i en alkohol- og amfetaminrus ved Aalborg Stadion. Han tæsker ham til døde med slag, spark og tramp i hovedet op på kroppen i en sådan grad, at politiet i første omgang tror, at der er tale om skudlæsioner. Efter drabet stjæler Popenda hans pung med 20 kroner, og han filmer den dræbte med sin mobiltelefon. Videoen sender han efterfølgende til en ven. 8. august 2008: Han frikendes for drab og idømmes i stedet fire års fængsel for vold med døden til følge i Byretten. Anklagemyndigheden anker dommen. 23. oktober 2008: Landsretten skærper dommen til syv års fængsel for drab. Den maksimale straf er otte års fængsel, når man som Rasmus Popenda var under 18 år på gerningstidspunktet. Den dræbtes datter tilkendes en erstatning på 125.156 kroner.



En mentalundersøgelse viser, at han ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket og derfor er egnet til almindelig straf.



2008-2012: Han afsoner på den sikrede ungdomsinstitution Egely i Nr. Åby på Vestfyn frem til sit 18. år. Derpå sendes han til Statsfængslet i Ringe.



30. november 2012 prøveløslades han efter at have afsonet to tredjedele af sin straf.



1. august 2013: Idømmes to år og tre måneders fængsel (reststraf inkluderet) for vold efter at have slået en 24-årig mand ned efter en bytur sammen med en kammerat. Episoden fandt sted 2. juni klokken 07.02, hvor Popenda og vennen slog og skubbede den 24-årige, så han 'faldt omkuld og slog hovedet mod en kantsten, hvorved han bl.a. pådrog sig en ca. 3 cm lang flænge i baghovedet'. Vennen fik 60 dage. Begge ankede på stedet.

I denne artikelserie gennemgår vi de drab, der har grebet Aalborg.

28. oktober 2007 vågner Aalborg op til en yderst voldsom drabssag.

Den 48-årige familiefar og musiklærer Henrik Bjerremand Kristensen bliver fundet dræbt ved Aalborg Stadion.

Ligesom Mia Skadhauge Stevn er Henrik Bjerremand Kristensen på vej hjem fra en bytur, da han ved stadionet blev passet op af gerningsmanden.

Et møde, der skal vise sig at blive skæbnesvangert for den 48-årige.

Ligesom med Mia-sagen påvirker drabet på Henrik Bjerremand Kristensen aalborgenserne. Hurtigt bliver der lagt blomster ved Aalborg Stadion. Foto: Henning Bagger Vis mere Ligesom med Mia-sagen påvirker drabet på Henrik Bjerremand Kristensen aalborgenserne. Hurtigt bliver der lagt blomster ved Aalborg Stadion. Foto: Henning Bagger

Han bliver nemlig tæsket ihjel.

Ligesom med Mia-sagen er mediedækningen massiv. For hvem har – som det bliver beskrevet i medierne – trampet Henrik Bjerremand Kristensen ihjel?

Det er i sig selv en voldsom og bestialsk sag. Men efterhånden som sagens detaljer udfolder sig, bliver den mere og mere makaber.

For gerningsmanden, Rasmus Popenda, er bare 15 år gammel.

En 15-årig, der endda har filmet drabet på Henrik Bjerremand Kristensen på sin mobiltelefon. En optagelse, som den 15-årige laver, efter han slæber det 48-årige livløse offer hen til en lygtepæl, så der er lys nok til optagelsen, fremgår det senere i retten.

Få flere nyheder fra Aalborg

Kære læser Mit navn er Mette Rask Bentzen, og jeg er redaktør for B.T. Aalborg. Vi er otte journalister, der fra det centrale Aalborg dækker byen både kærligt og kritisk. Vi jubler med, når AaB eller Aalborg Håndbold henter sejre, og vi jagter svar, når politikerne fejler. Vores redaktion holder til på Vesterbro 51-53, og vi vil gerne høre fra dig! Hvad mener du, der mangler at blive sat fokus på i Aalborg? Skriv til os på: tipaalborg@bt.dk Følg os på Facebook her: B.T. Aalborg og på vores Instagram-profil, B.T. Aalborg

Dødsvideoen videresender han efterfølgende gavmildt til flere kammerater i sin vennekreds.

Tilsyneladende er den 48-årige familiefar blevet offer for et helt umotiveret og uprovokeret overfald, der er sket i en alkohol- og amfetaminrus.

I byretten får Rasmus Popenda fire års fængsel for vold med døden til følge.

Men dommen bliver anket af familien, og i landsretten idømmes den 15-årige syv års fængsel for manddrab.

Sagen skal også vise sig at blive en pine for de sociale myndigheder.

15-årige Rasmus Popenda dræbte Henrik Bjerremand Kristensen og filmede dødsøjeblikket på sin mobiltelefon. Foto: Morten Nøhr Mortensen Vis mere 15-årige Rasmus Popenda dræbte Henrik Bjerremand Kristensen og filmede dødsøjeblikket på sin mobiltelefon. Foto: Morten Nøhr Mortensen

Undertegnede arbejdede selv som pædagog i Aalborg Kommune, da sagen rullede. Og den vakte furore og snak blandt pædagogerne.

For den 15-årige gerningsmand er ikke ukendt af socialforvaltningen i kommunen, og i TV 2-programmet 'Den sorte Box' skildres det, hvordan Aalborg Kommune har overhørt talrige underretninger.

Den daværende rådmand for Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i kommunen, Mai-Britt Iversen (S), indrømmer et år efter Henrik Bjerremand Kristensens død, at kommunen burde have grebet ind tidligere.

For Rasmus Popenda vokser op i et hjem med alkoholmisbrug, og allerede som 11-årig beder han selv om at blive fjernet, beskriver TV 2 i programmet.

Men kommunen gør intet, og Rasmus Popenda udvikler selv et stofmisbrug og starter en voldelig løbebane, der kulminerer i drabet på den 48-årige familiefar.

28. oktober bliver Henrik Bjerremand Kristensen fundet død for enden af en sti, der fører hen til Aalborg Stadion. Først troede politiet, han var blevet skudt. Det viste sig, han var blevet tævet til ukendelighed af en 15-årig, der filmede drabet med sin mobiltelefon. Her er politiets teknikere i gang med arbejdet på gerningsstedet. Foto: Henning Bagger Vis mere 28. oktober bliver Henrik Bjerremand Kristensen fundet død for enden af en sti, der fører hen til Aalborg Stadion. Først troede politiet, han var blevet skudt. Det viste sig, han var blevet tævet til ukendelighed af en 15-årig, der filmede drabet med sin mobiltelefon. Her er politiets teknikere i gang med arbejdet på gerningsstedet. Foto: Henning Bagger

Det er dog ikke den eneste gang, Rasmus Popenda stifter bekendtskab med retssystemet.

Blot syv måneder efter han bliver løsladt for drabet på Henrik Bjerremand Kristensen, sidder han igen på anklagebænken.

De pårørende til Henrik Bjerremand Kristensen har sjældent udtalt sig om sagen, men det gjorde de alligevel, da Rasmus Popenda bliver dømt på ny.

»Det kommer ikke bag på os. Sådan en som ham er jo tabt. Vi orker ikke tænke mere på det og snakke mere om det. Det er over seks år siden, og sagen er afsluttet for os,« sagde moderen til den dræbte, Henny Kristensen, i 2013 til B.T.

Rasmus Popenda fik i byretten fire års fængsel for vold med døden til følge. Det blev i landsretten omstødt til manddrab, hvor han fik syv års fængsel. Foto: Henning Bagger Vis mere Rasmus Popenda fik i byretten fire års fængsel for vold med døden til følge. Det blev i landsretten omstødt til manddrab, hvor han fik syv års fængsel. Foto: Henning Bagger

Også broderen til den dræbte, Lars Kristensen, sagde dengang til B.T.:

»Jeg håber selvfølgelig ikke, at han laver noget tilsvarende, og nogen skal igennem noget tilsvarende som os. Jeg vil ikke rigtig forholde mig til straffen, jeg har min personlige mening, men den holder jeg for mig selv.«

Du kan læse første del i serien, der handler om drabet på Hasseris Gymnasium, hvor den bare 19-årige Cecilie Næblerød blev dræbt, her.