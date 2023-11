En yngre kvindelig advokat har fredag byttet rollen som forsvarer ud med rollen som tiltalt i en sag, hvor hun var tiltalt for på ulovlig vis at have kommunikeret med sin nu forlovede, der sad varetægtsfængslet i en stor narkosag.

Den ulovlige kommunikation kostede den 30-årige advokat fredag en dom på 30 dages fængsel, der blev gjort betinget.

Ved fredagens retsmøde var det meget væsentligt for den tiltalte advokat at gøre opmærksom på, at dialogen, hun via sms, Snapchat og Instagram havde ført med manden, var af privat karakter.

Manden, hun kommunikerede med er hendes forlovede, der tidligere har været en del af bandemiljøet syd for København.

Den yngre kvindelige advokat sad flankeret af sin forsvarer, Hassan Mahmood. Håret havde hun samlet i en knold i nakken, og hun var iført sorte bukser og grå sweater. Desuden bar hun et par store Gucci-briller.

Erkender

Ud over tekst havde hun også sendt billeder, forklarede hun ved fredagens retsmøde, hvor hun erkendte at have skrevet frem og tilbage med den varetægtsfængslede mand.

Ved retssagen erkendte hun at have sendt 22 sms'er, foretaget et opkald, sendt yderligere fem beskeder på Snapchat og 14 beskeder på Signal.

Hun var godt klar over, at manden var underlagt besøgs- og brevkontrol – hvorfor der var tale om forbudt kommunikation.

En af sms-beskederne blev sendt 3. oktober omkring klokken 20.08. Her blev det mere end antydet, at enten den narkofængsledes mor eller søster skulle tage noget med ud fra fængslet.

Hvad det handlede om, ville den tiltalte advokat ikke oplyse.

Tavshed

Hun ville heller ikke oplyse, hvornår hun var blevet kærester med den narkotiltalte, og hun ville heller ikke oplyse, om hun havde fungeret som advokat for ham.

Men det kom frem, at hun har mødt som fuldmægtig ved retsmøder i forbindelse med mandens narkosag. Altså at hun som jurist havde varetaget hans interesser, mens han var mistænkt.

Og ifølge B.T.s research lærte hun den varetægtsfængslede at kende som led i sit arbejde som advokatfuldmægtig.

Der opstod varme følelser imellem de to. Først blev de kærester. Nu er de forlovet.

»Det er min mand,« forklarede hun ved retssagen.

Kun forsvareren

Ved retssagens begyndelse oplyste hendes forsvarer, at den kvindelige advokat ikke ønskede at svare på spørgsmål fra anklageren. Hun ville kun svare på spørgsmål fra forsvareren og eventuelt retten.

Hun forklarede, at hun første omgang var blevet kontaktet af en person, der var tæt på den varetægtsfængslede. Vedkommende havde givet hende en telefon.

»Da jeg fik den, var der allerede en besked på telefonen,« forklarede hun.

Her drejede det om helbredsmæssige problemer, som den varetægtsfængslede havde på det tidspunkt.

»Nogle mænd kan godt blive lidt pylrede, når det går om deres helbred,« forklarede hun.

Dagen efter afleverede hun telefonen igen. Men dermed var den ulovlige kontakt ikke død.

Kærlighedsbeskeder

Kvinden sendte billeder af hans søn og andre familiemedlemmer, samt forskellige personlige tilkendegivelser.

Det var af kærlighedskarakter, sådan han kunne følge lidt med i, hvad der sker herude, forklarede hun ved fredagens retsmøde.

»Det kan koges ned til, at jeg sidder her som privatperson. Vi har ikke snakket om hans sag. Politiet har undersøgt, om der var noget at komme efter i den forbindelse. Det er der ikke,« forklarede hun ved fredagens retssag.

Hun oplyste, at hun har været anholdt i forbindelse med sagen. Det skete 28. februar 2022, hvor hun netop havde besøgt den varetægtsfængslede i Vestre Fængsel.

Og det var på parkeringspladsen ved fængslet, at hun den pågældende dag blev anholdt. Efterfølgende blev der foretaget ransagning i hendes hjem.

