I krig og kærlighed gælder alle kneb, siger et gammelt ordsprog, der tilsyneladende har ny betydning.

En kvindelig advokat er nu tiltalt for på ulovlig vis at have været i kontakt med en mand, der nu er hendes forlovede.

Manden sidder varetægtsfængslet i en større narkosag, og selvom at kvinden ikke direkte har været hans forsvarer i omtalte sag, så lærte hun ham ifølge B.T.s oplysninger at kende via sit arbejde.

I forbindelse med varetægtsfængslingen var manden underlagt såkaldt besøgs- og brevkontrol.

I forbindelse med tiltalen har B.T. kontaktet advokaten, der meddeler, at hun ikke har nogen kommentarer.

Konkret er advokaten tiltalt for tre forhold.

I sagens første forhold skal kvinden i løbet af aftenen 3. november 2021 have sendt 35 sms-beskeder til manden, der dengang var anbragt i Vestre Fængsel.

Beskederne er sendt via et uregistreret taletidskort til en ulovlig mobiltelefon, som manden havde i sin celle. Omtalte telefon blev fundet ved en ransagning af cellen, som personalet gennemførte lige efter midnat 4. november.

Sagens andet forhold handler om mindst 30 beskeder, som advokaten skal have sendt til den fængslede via en snapchat-profil i perioden fra 3. november frem til 25. november.

Sidste forhold beskriver mindst 33 beskeder, som advokaten angiveligt sendte til manden i perioden fra 16. november og frem til 14. februar 2022, der blev sendt via Instagram.