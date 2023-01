Lyt til artiklen

Ingen har i flere uger set noget til Kanye West. Og han har været savnet.

I hvert fald af sin tidligere manager, Thomas St. Johns, der mellem jul og nytår bad det amerikanske retssystem om hjælp, fordi han ikke kunne finde rapperen og ville stævne ham for et krav på intet mindre end 30 millioner kroner. Penge som manageren mener, at Kanye West skylder ham i løn.

Derfor meldte han mellem jul og nytår rapperen forsvundet.

Men nu er der måske håb for, at den tidligere manager, kan få om ikke sine penge, så i hvert fald lov til at stævne rapperen, så de to kan mødes i retten.

Thomas St. John har tidligere været finansiel rådgiver for Kanye West i tre måneder, og det endte ikke kønt. Nu vil han sagsøge rapperen for 30 millioner kroners erstatning for skade og manglende løn. Vis mere Thomas St. John har tidligere været finansiel rådgiver for Kanye West i tre måneder, og det endte ikke kønt. Nu vil han sagsøge rapperen for 30 millioner kroners erstatning for skade og manglende løn.

I hvert fald er Kanye West efter flere ugers fravær blevet spottet tilbage i sine vante spor og rutiner. Det skriver TMZ, der har billeder ikke bare af Kanye West, men også af en mystisk ukendt kvinde, som han var i selskab med.

Søndag kørte parret tur i Wests limousine i Beverly Hills og forsvandt senere sammen ind på Hotel Waldorf Astoria.

Rapperen bragte i december sig selv i miskredit, efter han i et tv-program sagde, at han godt kunne lide Hitler. På de sociale medier har han i løbet af efteråret langet ud efter jøder og blev spenderet fra Twitter på grund af sine udtalelser.

Udtalelser, der i øvrigt fik Adidas og modehuset Balenciaga til at trække deres samarbejde med Kanye West tilbage. Ligesom en planlagt dokumentar med rapperen blev droppet.

Men nu har Kanye West samlet kræfter til endnu en omgang i mediecirkusset og måske en tur i retten?

I hvert fald har Thomas St. Johns fået udsættelse på sin retssag, så sagen først skal for en dommer i april 2023.

Nu skal han bare have stævnet Kanye West.