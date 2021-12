»Jeg vågner ved, at nogen holder hånden over min mund og siger: 'Hvis du er stille, så sker der dig ikke noget'.«

Sådan fortæller Christina Bøving, tv-lægen Charlotte Bøvings hustru, om en frygtelig episode, der fandt sted en januarnat i 1995, da hun var 25 år.

Her havde Christina Bøving lagt sin dengang femårige søn til at sove i sin egen seng, hvilket hun ellers ikke normalt gjorde, da de to plejede at sove sammen.

Men hun tænkte, at hun i stedet ville blive oppe for at pakke julepynten væk.



»Jeg går ind i min egen seng omkring 22.30 og vågner først, da en mand holder mig for munden og tager en T-shirt over hovedet på mig,« fortæller Christina Bøving.

Christina Bøving blev voldtaget som 25-årig. Foto: Christer Holte Vis mere Christina Bøving blev voldtaget som 25-årig. Foto: Christer Holte

»Så begynder han at røre ved mig og sige, at jeg er dejlig, og det eneste, jeg kunne tænke, var, at jeg ikke måtte skrige, for så ville min søn vågne, og hvem ved, hvad voldsforbryderen så ville kunne finde på.«

»Jeg tænkte, jeg måtte tage den og få det overstået,« fortsætter hun.

Christina Bøving fortæller, at hun allerede om dagen for voldtægten havde en dårlig fornemmelse.

Hun var samme dag kommet hjem til sin lejlighed på Frederiksberg efter at have været på juleferie i Jylland og havde en ubehagelig følelse af, at der havde været nogen, mens hun var væk.



Ifølge Christina Bøving fortalte voldtægtsforbryderen hende under overgrebet, at han havde været forbi hendes lejlighed for at voldtage hende mellem jul og nytår, men at hun ikke var hjemme.

Den i dag stadig ukendte mand erkendte også over for hende, at han havde overvåget hende i længere tid og derfor godt var klar over, at hendes søn også befandt sig i lejligheden.

»Det er en grotesk situation at fortælle om. At forklare, hvor bange jeg var, fordi jeg på det tidspunkt ikke havde nogen anelse om, hvorvidt han allerede havde gjort min søn noget,« siger Christina Bøving.

»Jeg ryster stadig på hænderne, når jeg snakker om det. Jeg kommer aldrig til at glemme det,« siger hun og fortæller, at sønnen slap uskadt fra hændelsen og heldigvis formåede at sove gennem hele forløbet.

Ifølge Christina Bøving brød gerningsmanden ind gennem hendes køkkenvindue. Da han var færdig med sit foretagende, forlod han lejligheden stille og roligt ud ad hoveddøren.

Christina Bøving er i dag gift med tv-lægen Charlotte Bøving. Foto: Celina Dahl Vis mere Christina Bøving er i dag gift med tv-lægen Charlotte Bøving. Foto: Celina Dahl

Samtidig ringede Christina Bøvings daværende kæreste, Kim, fordi han var på vej hjem fra byen og undrede sig over, at hun ikke havde ringet og sagt godnat.

Hun fortalte ham, hvad der var sket, hvorefter han tilkaldte politiet.

Årsagen til, at Christina Bøvring fortæller sin historie nu, er den aktuelle MeToo-debat, som især er aktuel i kølvandet på den nye dokumentar om sexisme på TV 2.

Her har hun nemlig set en masse kommentarer fra folk, der undrer sig over, at de kvinder, der er stået frem, har beskrevet episoder, der går så langt som 20 år tilbage.

»De her dialoger om, at kvinder skal tage sig sammen og råbe højt med det samme, er groteske. Folk gør sig ingen begreber om, hvor meget skyld og skam overgrebsofre går rundt med,« siger hun og fortæller, at hun selv har haft voldsom meget skyldfølelse omkring voldtægten af hende.

Hun oplevede for eksempel familiemedlemmer klandre hende for hændelsen, fortæller hun:

»Der var nogle, der sagde, at jeg da også går udfordrende klædt, og at jeg er en sexet type. Men ingen lægger op til et overgreb. Det er ikke muligt at lægge op til et overgreb. Man kan lægge op til flirt og interesse, men ikke til et overgreb.«

Christian Bøving fortæller også, at hun har haft dårlig samvittighed over, at hendes søn blev udsat for fare.

Christina Bøving og Charlotte Bøving og Christina. Foto: Jacob Schultz Vis mere Christina Bøving og Charlotte Bøving og Christina. Foto: Jacob Schultz

»Det sad i mig i lang tid, at et fremmed menneske kunne bryde ind i mit hjem, hvor mit barn var, uden at jeg hørte det. Den skyld og skam sled i mig.«

Ifølge Christina Bøving flyttede hun dengang ud af lejligheden, hvor hun var blevet voldtaget, og flyttede i stedet ind hos sin daværende kæreste.

Det er først for tre-fire år siden, at hun for første gang begyndte at føle sig tryg, når hun sover alene om natten.

»Men det betyder ikke, at jeg nogensinde glemmer det, der skete. Det sidder i mine celler. Nu er min historie i den milde ende, kan man sige, fordi det ikke var en person, som ville slå mig eller skære i mig, men det kunne det lige så godt have været, og den slags tanker slider meget. Tanker om, hvad der kunne være sket.«

Ifølge hende skal der være mere fokus på, at kvinder, der bliver udsat for overgreb, får professionel hjælp – og at de ikke bliver udskammet.

»Det er virkelig ikke for sjov, når kvinder fortæller om deres oplevelser. Det er så vanvittigt svært og fyldt med skam. Jeg er sikker på, at jeg aldrig havde meldt det til politiet, hvis det ikke var for min kæreste, for så havde jeg slet ikke kunnet overskue de ting, der fulgte med,« siger hun uddyber:

»Først skulle jeg afhøres i flere timer af politiet, og så skulle jeg gennem en gynækologisk undersøgelse, hvilket man ikke ligefrem har lyst til efter en voldtægt, og til sidst skulle jeg smide alt tøjet, mens en embedslæge stod med en diktafon og fortalte højt om de ting, han så på min krop. Nu er jeg en ressourcerig og voksen kvinde, men jeg kan kun forestille mig, hvordan den slags kan ødelægge en ung kvinde.«

Christina Bøvings overgrebsmand blev aldrig fundet af politiet.