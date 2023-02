Lyt til artiklen

Fire millioner kroner. Så meget skal du have op af lommen, hvis du kunne tænke dig at overtage influenceren Cecilie Schmeichels hus.

Den tidligere fodboldlegende Peter Schmeichels datter og hendes familie skal nemlig flytte fra hjemmet i Herlev.



Det afslører hun på Instagram.

»Vi har truffet en kæmpestor beslutning, og det er med blandet følelser,« skriver den 32-årige kendis i opslaget.

Cecilie Schmeichel med sin mand, Joakim Pilkær. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Cecilie Schmeichel med sin mand, Joakim Pilkær. Foto: Ida Marie Odgaard

Sammen med sin mand, Joachim Pilkær, som hun mødte, da de gik på efterskole, har hun besluttet, at familien skal flytte fra det 84 kvadratmeter store dobbelthus i Herlev, som de erhvervede sig i 2016 for 2,6 millioner kroner.

Parret har to børn, sønnen Noah og datteren Sofie på otte og fem år, og det var blandt andet derfor, at det ikke var let at tage beslutningen, beretter hun.

»Det er en overvejelse vi har gået med længe eftersom vi elsker vores hus og børnene er vokset op der, men nu er det tid,« skriver Cecilie Schmeichel, der dog ikke deler oplysninger om, hvor parret skal bo i stedet.

Cecilie Schmeichel er vokset op i både England, Portugal og Danmark. Mens de boede i Danmark, da hun var teenager, hed adressen Hellerup.

Cecilie Schmeichel med sin far, mor og bror, da hun var yngre. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN Vis mere Cecilie Schmeichel med sin far, mor og bror, da hun var yngre. Foto: JENS NØRGAARD LARSEN

Flere har derfor haft svært ved at forstå, hvorfor Cecilie Schmeichel havde valgt at bosætte sig i det knap så mondæne Herlev med sin mand, når nu hendes far var en velhavende fodboldspiller.

Men den slags preller af på Cecilie Schmeichel, har hun tidligere fortalt til TV 2.

En af årsagerne til, at familien bosatte sig i Herlev var for at være tæt på børnenes bedsteforældre. Og så var der også et element af trods i det.

»Jeg gør, hvad jeg gør. Jeg gør ikke, hvad andre forventer, uden at det skal lyde arrogant. Tværtimod så vil jeg hellere gå den anden vej,« fortalte hun til TV 2 i september, hvor hun medvirkede i 'Vild med dans'.

På Instagram deler hun dog ikke mange oplysninger om den fremtidige adresse:

»Hvad fremtiden bringer, må vi se,« skriver hun lettere kryptisk i opslaget, hvor hun også beder folk om ikke at booke en fremvisning for sjov bare for at se, hvordan hun bor.