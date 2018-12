Efter 15 år siger Trine Troelsen stop.

»Jeg har valgt at indstille min håndboldkarriere til sommer, da det føles som det rette tidspunkt for mig,« siger hun.

Den 33-årige håndboldspiller nåede op på 132 landskampe, og siden 2003 spillede hun i Viborg HK, FC Midtjylland, Toulon, Silkeborg-Voel og senest i Herning-Ikast Håndbold.

»Jeg har været i håndboldmiljøet i mange år, har opnået en masse både med klubhold og landshold og fået en masse fantastiske oplevelser med mange dygtige og skønne mennesker,« siger Trine Troelsen.

Trine Troelsen er lige nu i gang med sin syvende sæson i det midtjyske (arkivfoto). Jørgen Kirk/Ritzau Scanpix

Meldingen kommer hos sit nuværende holds hjemmeside, hvor hun i alt har spillet i snart syv sæsoner. De første fem var fra 2009 til 2014 - dengang holdet hed FC Midtjylland.

»Jeg er stolt af og glad for at slutte af i HIH, da det er en klub der har haft en stor betydning i min karriere. Min tid i HIH/FCM) har været en tid, hvor jeg som menneske og som håndboldspiller har udviklet mig enormt og har været så heldig at spille med så mange fantastiske håndboldspillere,« siger Trine Troelsen.

Som landsholdsspiller har bagspilleren været med til EM, VM og OL.

Og klubdirektøren i Herning-Ikast Håndbold har store ord om den snart forhenværende håndboldspiller.

»Jeg er sikker på, at Trine spiller en god sidste halvsæson og at hendes store kvaliteter både på og udenfor banen sætter sine spor på vores resultater i den kommende periode. En æra er nu slut og Trine står som en af de helt store i dansk kvindehåndbold, og at vi har været med på den rejse sammen med Trine er vi meget stolte af,« siger klubdirektør Jakob Mølgaard Christensen.

Trine Troelsen håber på, at hun kan slutte godt af i Herning-Ikast Håndbold.

»Jeg ønsker og håber, at vi kan være med til at spille om medaljer. Jeg synes hele tiden vi rykker os som hold og mener vi har det der skal til. Jeg vil i hvert fald gøre mit. Jeg vil jo gerne slutte af med en medalje,« siger Trine Troelsen, der herefter vil hellige sig én ting: Sin mand og datter.

»Når sæsonen er slut ved jeg ikke præcis hvad der skal ske endnu. Så det vil jeg bruge den næste tid på at finde ud af. Men når jeg stopper, skal jeg holde en laaaaaang god ferie med min familie.«