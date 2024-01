Så er det afgjort. Danmark skal møde Frankrig i EM-finalen i håndbold.

Det står klart, efter Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) lørdag har afvist Sveriges protest.

Sverige havde indgivet en protest efter semifinalenederlaget til Frankrig fredag, fordi de mener, at Elohim Prandis vilde frikastudligning, der sendte kampen i forlænget spilletid, var ulovlig.

Men EHF har afvist protesten med henvisning til, at det er dommerne eller dommerbordets beslutning, hvorvidt der skal bruges video til at vurdere situationen eller ej.

Dommerne valgte ikke at se video af scoringen, der blev kaldt en gigantisk skandale, fordi Prandis fod ikke blev i gulvet.

På et frikast skal standfoden forblive i kontakt med gulvet, indtil bolden har forladt skyttens hånd.

»Efter en omhyggelig evaluering af situationen har panelet besluttet, at det er op til EHF-dommernes skøn og ikke en forpligtelse at bruge video-teknologien.«

»Video bruges kun, når dommerne er i alvorlig tvivl om, hvorvidt de har truffet den rigtige beslutning, eller når de ikke er i stand til at se situationen korrekt,« lyder det i EHFs afgørelse.

B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg kalder beslutningen for 'helt forventelig' til trods for, at han også kalder dommerskønnet for en 'stor fejl' og 'en skandale':

»Det er desværre helt forventeligt. Et dommerskøn kan man ikke gøre meget ved. Den store fejl, skandalen, indtraf fredag aften, da dommerne ikke valgte at gå ud og se målet på video. Brugen af teknologi i håndbold skal virkelig revurderes, synes jeg. Det må være muligt for andre end de to dommere at beslutte, at der skal ses video. Ellers opstår de her kendelser igen.«

Prandi scorede til 27-27 efter de 60 minutters ordinær spilletid.

Frankrig smadrede efterfølgende Sverige i den forlængede spilletid og vandt kampen 34-30.