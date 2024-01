Den sidste scoring i ordinær tid mellem Sverige og Frankrig skulle ikke have talt.

Den franske udligning efter slutfløjt skete på et frikast, hvor Elohim Prandi lænede sig rundt om den svenske mur og tyrede bolden i kassen.

Men videoen viste, at hans fod ikke blev i gulvet, som regler foreskriver.

»Det er efter min mening en gigantisk skandale.Jeg er rasende på svenskernes vegne,« siger TV 2-ekspert Claus Møller Jakobsen på direkte tv.



B.T.s kommentator er helt på linje.

»Jeg har lige fået pulsen med, og jeg har set franskmændenes dramatiske udligning. Der er noget helt galt. Det ser unægteligt ud til, at Prandi ikke har foden i jorden på sin vanvidskasse. Men værst af alt vil dommerne ikke gå ud og se situationen igennem på video,« lyder det fra Johnny Wojciech Kokborg.

»Sverige bliver fuldstændig snydt! Det her kan godt udvikle sig til EM-skandale.«

»Jo flere gange, jeg ser situationen, jo mindre er jeg i tvivl. Vi har lige været vidne til en kæmpe EM-skandale! Sverige har al ret til at være rasende. Det mål skulle aldrig have talt uanset, hvor vanvittigt det er sat ind.«

»Prandi løfter foden. Det gør han. Og så vil dommerne ikke engang se det igennem på video... Det er svært at finde ord for, hvor latterligt det er. Det skal have et efterspil, og jeg håber, at svenskerne vil klage og nedlægge protest. For det her er endnu en latterliggørelse af håndbolden.«

Frankrig endte med at vinde semifinalen efter forlængt spilletid og er nu i finalen på bekostning af Sverige.