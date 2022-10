Lyt til artiklen

Nedtællingen er begyndt.

For om to dage åbner Salling Group den nye supermarkedskæde, Basalt. Det sker som et forsøg på at presse priserne ned på en lang række basale dagligvarer.

»Mange danskere oplever et voldsomt pres på privatøkonomien og har brug for, at dagligvarehandlen hjælper dem til at få hverdagen til at hænge bedre sammen,« siger Per Bank, administrerende direktør i Salling Group, i en pressemeddelelse.

Og nu løftes sløret for den første butik, der tirsdag åbner i Kastrup. I et opslag på LinkedIn deler direktør for Netto Danmark, Braw Bakir, nu billeder af, hvordan den første butik ser ud.

'Vi arbejder på højtryk for at blive klar til åbning af vores nye koncept BASALT, som åbner på tirsdag i Kastrup. Dagen efter åbner yderligere to butikker i henholdsvis Helsingør og Viby. Tak til alle som har knoklet for at være klar til åbning,' skriver han i opslaget.

Han skriver videre, at målet er at åbne ti butikker inden jul, 'så flere danskere kan få billige basisvarer under discountpris. Jeg håber, at danskerne tager godt imod BASALT,' lyder det.

Salling Groups idé med Basalt er, at man fjerner omkostningerne ved at have et mindre sortiment, hvor der for eksempel ikke er køle- eller frostvarer i butikken.

Varerne, som fortrinsvist er basisvarer som pasta, havregryn, bleer, tandpasta, mel, brød og noget frugt og grønt, vil stå på paller i butikkerne eller i emballage på hylderne.

Derudover vil der være lukket om aftenen.

B.T. har tidligere talt med en ekspert, som kalder discountkæden for »et genialt træk«.

»Jeg er slet ikke i tvivl om, at ‘Basalt’ bliver en succes. Lige nu har de sat resten af branchen skakmat,« lyder vurderingen.