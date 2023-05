Der er fortsat masser af forsinkelser og aflysninger fra Københavns Lufthavn.

De mange problemer stammer fra en konflikt mellem flyvelederne (DATCA) og Naviair, der styrer trafikken i det danske luftrum.

Torsdag aften nåede man fortsat ikke til enighed efter endnu et forhandlingsmøde.

Men trods massive problemer, så kommer transportminister Thomas Danielsen ikke til at blande sig i konflikten. Det skriver DR.

»Det er en sag mellem arbejdsmarkedets parter, og spørgsmål om løn og ansættelsesvilkår bør klares i overenskomstforhandlingerne, som er næste år. I forhold til den nuværende situation har jeg en klar forventning om, at parterne løfter deres ansvar og finder en holdbar løsning, så passagererne ikke får unødvendige gener,« lyder det i en udtalelse fra ministeren.

Det er ellers DATCA, som har opfordret til et politisk indgreb, da Naviair ifølge forbundet ikke vil 'forhandle om den økonomiske ramme'.

Transportminister Thomas Danielsen (V) afviser at gå ind i sagen. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Transportminister Thomas Danielsen (V) afviser at gå ind i sagen. Foto: Ida Marie Odgaard

»Det er enormt vigtigt, at politikerne følger den her sag nøje. Vi så i 2020, at politikerne heldigvis nåede at gribe ind overfor Naviairs spareplaner om afskedigelse af op imod 90 flyveledere. Det tal endte med det halve, fordi politikerne skred ind,« siger Esben Jean-Pierre-Blum i meddelelsen.

I april måned var 45 procent af alle flyvninger til og fra Københavns Lufthavn i Kastrup forsinkede mere end et kvarter.

Sammenlagt har omkring en million rejsende været ramt af forsinkelser. Hertil kommer omkring 60.000 passagerer, som har fået aflyst deres fly.

Manglen på flyveledere skyldes blandt andet afskedigelser under coronakrisen. Her var der ikke samme behov for flyveledere som nu.

Men efter at der igen er kommet gang i luftfarten, er der opstået en mangelsituation.