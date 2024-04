Fredag sagde Coop ja til at sælge halvdelen af virksomheden til OK, og med den beslutning følger en kapitalindsprøjtning på to milliarder kroner.

Og det er penge, de får brug for. Regnskabet for 2023, der netop er blevet offentliggjort, viser således et driftsresultat, som går i minus med mere end 700 millioner kroner.

»Det er, som forventet, meget dystre tal. Der er små lyspunkter, men grundlæggende er det ret grumme tal, Coop fremlægger her,« siger redaktionschef for B.T. Penge, Niels Philip Kjeldsen, og forsætter:

»Mest bekymrende er det, at de tre kæder, som i høj grad skal tegne Coop fremadrettet, Kvickly, SuperBrugsen og 365 Discount, kører dårligt. Det er virkelig en stor opgave, de står med.«

Coops smertensbarn er især 365 Discount

»Vi har regnskabsteknisk foretaget de største nedskrivninger på 365 Discount, fordi det er der, at det største underskud er, og fordi det også er der, hvor det i vores nye fem-års plan vil tage længst at komme i plus,« forklarer bestyrelsesformand for Coop Danmark, Jeff Gravenhorst, i den pressemeddelelse, som er sendt ud om resultatet.

Helt så diplomatiske ord bruger Niels Philip Kjeldsen ikke.

»365 Discounts resultater er jo en katastrofe. Man kan lune sig på, at omsætningen er steget med en milliard, men samtidig må det være sindssygt bekymrende, at man så samtidig kan komme ud med et underskud på 765 millioner kroner. Det er enormt. Og det er et stort problem.«

