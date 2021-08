Randers klarede med 1-1 et flot resultat mod Galatasaray torsdag aften i Europa League-kvalifikationen, men aftenen blev også skæmmet af grimme episoder på tilskuerpladserne.

Der udbrød nemlig slåskampe mellem grupperinger inden kampen, og sikkerhedsfolk og politiet måtte træde til for at standse volden, der fik stjernen Radamel Falcao til at søge sikkerhed et andet sted end på tribunen.

»Det er ærgerlige billeder på sådan en festdag,« konstaterer Randers' sportsdirektør, Søren Pedersen.

»Vi ved endnu ikke, hvad der forårsagede det, og om der var Randers-fans involveret, det får vi en orientering om senere. Men så vidt jeg ved, var der nogle provokationer fra nogle personer på den ene tribune, og desværre slap flere forbi vores sikkerhedsvagter, så det endte, som det gjorde, men vores folk og politiet fik hurtigt kontrol på situationen og håndterede det til UG med kryds og slange,« forklarer han og tilføjer:

Der var ballade på tilskuerpladserne, da Randers og Galatasaray mødte hinanden. Foto: Henning Bagger Vis mere Der var ballade på tilskuerpladserne, da Randers og Galatasaray mødte hinanden. Foto: Henning Bagger

»Der var optræk til meget mere ballade, da flere af dem bevægede sig opad på tribunen, men sikkerhedsfolkene og politiet fik hurtigt styr på dem.«

Galatarsays fans fik hurtigt udsolgt udebanetribunen i Randers, og storholdets mange fans var bortset fra balladen med til at skabe en flot ramme om kampen, understreger Søren Pedersen.

»Der var et fåtal, der ikke kunne opføre sig ordentligt, men der var en fed stemning, og det blev en fantastisk dag for os. Jeg synes ikke, at balladen stjal billedet, og vi er glade og stolte over håndteringen,« pointerer sportsdirektøren.

Der skulle ifølge Søren Pedersen, inden han er blevet orienteret yderligere fredag, ikke være nogen anholdelser i forbindelse med balladen, men sikkerhedsfolkene fik smidt nogle af uromagerne ud af stadion.