Hun er 21 år og model. Hendes mor er 47 år og tidligere Playboy-model.

Og sammen står de nu i spidsen for en fodboldklub i den bedste række i Rumænien.

Det er reelt mor Anamaria Prodan, der har købt 50 procent af klubben FC Hermannstadt, men hun har med det samme brugt sin indflydelse på at gøre sin datter til klubpræsident, da hun som spilleragent ikke selv kan være det.

»Min ældste datter er nummer et, og jeg hjælper hende. Hun er den yngste leder i Liga 1 som 21-årig, siger Anamaria Prodan til Digi Sport og fortsætter.

Life is good

»Det handler om os som familie. Vi lever og ånder for fodbold og sport generelt.

Mens Anamaria Prodan tidligere har været præsident i flere rumænske topklubber og også fungerer som spilleragent, er hendes 21-årige datter Rebecca Prodan Dumitrescu mest bekendt med livet som model.

Hun har været model for blandt andre Dolce & Gabbana, men også flere andre store modehuse i verden. Nu læser hun i Italien, hvor hun er ved at specialisere sig inden for mode og design. Her har hun også boet i de seneste tre år.

Rebecca Prodan Dumitrescu skal dog i fremtiden nok bruge en del tid på fodbold, når hun skal overtage styringen med klubben.

Og til det har hun masser af gode kontakter at trække på. For mens hendes mor foruden at være tidligere Playboy-model også har været fodboldpræsident og spilleragent, er hendes far den tidligere basketballspiller Tiberiu Dumitrescu.

Derudover er hendes stedfar Laurent Reghecampf, der tidligere har været professionel fodboldspiller i Energie Cottbus, og nu er træner for en klub i de forenede arabiske emirater.

Der er da også god stemning i FC Hermannstadt, som nu har fået ny medejer. For mor Anamaria Prodan har store ambitioner.

Jeg vil have det her hold til at kæmpe i top seks i Rumænien. Jeg er kommet for at præstere, og jeg vil virkelig gerne have det her til at ske. Holdet vil blive godt, og det kommer ikke til at mangle noget.



#lovethem #proudmom #perfectkids