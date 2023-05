Flaget er gået på halv i fodbolddanmark, hvor flere fodboldikoner mindes en af landsholdets største kæmper.

»Han vil blive savnet. Han var et virkelig godt menneske. En inspiration for mig. Det er et stort tab,« siger Preben Elkjær om Per Røntved, som er død af kræft i en alder af 74 år efter et langt liv i fodboldens tjeneste, som også bød på en chokerende hændelse, der kom til at præge hans liv.

»Han var et godt menneske og en stor leder på og uden for banen,« istemmer Morten Olsen.

De to landsholdsikoner spillede sammen med Røntved i adskillige landskampe i 1970erne og frem til 1982, hvor den nu afdøde landsholdskæmpe takkede af på landsholdet – lige da Sepp Pionteks dynamitdrenge stod på tærsklen til verdensberømmelse for deres fejende flotte 80er-fodbold.

Foto: Bent K Rasmussen Vis mere Foto: Bent K Rasmussen

»Han var anfører, da jeg startede. En rigtig god fyr. Stille og rolig. Han tog sig godt af en ung spiller som mig og hjalp mig ind på landsholdet. Jeg var jo en vild knægt dengang, så han lagde sine beskyttende vinger om mig og forstod, at jeg var ung og ville det meget. Han tog nogle gode snakke med mig,« husker Elkjær.

Per Røntved skabte sig et navn i først Brønshøj, blev kåret som årets danske spiller i 1972 og blev siden en stjerne i Bundesligaen hos Werder Bremen. Han havde i sin tid rekorden for fleste landskampe – 75 i alt blev det til, 38 af dem som anfører.

En tragisk episode kastede dog en skygge over den sidste halvdel af landsholdslegendens liv, der ellers havde formet sig som lidt af en eventyrfortælling i en skelsættende tid for dansk fodbold.

Herunder sætter Preben Elkjær og Morten Olsen yderligere ord på tre nedslag i Per Røntveds kulørte fodboldliv.

Foto: Keld Navntoft Vis mere Foto: Keld Navntoft

Den nye Beckenbauer

»Bortset fra Beckenbauer kender jeg ingen, der kan spille en så effektiv og elegant libero som Røntved. Denne Per er i verdensklasse.« Sådan faldt ordene, da Werder Bremen-træner Otte Rehhagel skulle beskrive sit nye danske fund, som var blevet omskolet fra kantspiller til spilstyrende midterforsvarer (libero). I syv år brillerede han i Bundesligaen, inden han vendte hjem til Randers Freja.

»Han var en stor tekniker og en klog spiller med et forrygende venstreben. Han var rigtig god. Et stort navn og en af de bedste i Bundesligaen i 70erne, som var en af de bedste ligaer,« siger Preben Elkjær, mens Morten Olsen kalder Røntved for både 'elegant' og 'effektiv'.

Per Røntved (th), Werder Bremen, hilser på Allan Simonsen (tv) og Henning Jensen (im), begge Borussia Mönchengladbach. Foto: Willy Lund Vis mere Per Røntved (th), Werder Bremen, hilser på Allan Simonsen (tv) og Henning Jensen (im), begge Borussia Mönchengladbach. Foto: Willy Lund

Hjerneblødning

Sommeren 1984 blev skæbnesvanger for den dengang 35-årige Røntved. I en hoppekonkurrence med sin lillebror Kim blev han ramt af en hjerneblødning.

Det lykkedes dog den veltrænede fodboldspiller at begrænse skaderne, men karrieren, som havde været under nedtrapning i amerikansk fodbold, måtte stoppe, da han havde mistet førligheden i dele af venstre side af kroppen.

»Det var et chok. Han var en mand i sin bedste alder, så det kom ud af ingenting. Men han viste en fantastisk mentalitet ved at komme tilbage i en god forfatning. Jeg mødte ham utallige gange efterfølgende,« siger Morten Olsen.

»Det var et hårdt slag for ham. Men han viste fightervilje. Jeg spillede golf med ham for nogle år siden. Han nød sin golf, selvom han kun kunne spille med en hånd. Han var taknemmelig for at komme ud og spille med sin søn og mig. Selvom det var et stort handicap for ham, så holdt han sig i gang i fodbolden og med at holde fordrag. Det var en stor inspiration,« siger Preben Elkjær.

Foto: Martin Sylvest Andersen Vis mere Foto: Martin Sylvest Andersen

Indlemmet i Hall of Fame

Per Røntved nåede ikke med til en slutrunde med Danmark, men han betragtes alligevel som en af de absolut bedste danske spillere nogensinde. I 2011 blev han derfor fortjent hyldet for sin indsats i 75 kampe i rødt og hvidt, da han blev indlemmet i Fodboldens Hall of Fame: »Det er sgu svært. Det er fandeme flot. Det er lige før, at jeg græder,« sagde en rørt Per Røntved, da han fik sit medlemskab.

»Jeg skal ikke kunne sige, om han var en af de ti bedste danske spillere nogensinde. Det vil jeg ikke gå ind i. Men det taler for sig selv, at han kom med i Hall of Fame. Det var helt fortjent,« siger Preben Elkjær.

»Han var i 70erne og frem til sit landsholdsstop en af de absolut bedste og største profiler herhjemme og i Bundesligaen og et internationalt kendt navn. En vigtig spiller,« siger Morten Olsen.