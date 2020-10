Virgil van Dijk måtte lørdag udgå af Liverpools opgør mod Everton efter et voldsomt sammenstød med Evertons målmand Jordan Pickford.

Siden da har Liverpools fans holdt vejret. Over et døgn senere melder klubben nu ud.

»Liverpool kan bekræfte, at Virgil van Dijk skal opereres for skaden, som han pådrog sig i knæet under lørdagens 2-2 kamp mod Everton,« skriver de på deres hjemmeside.

»Centerbacken beskadigede sine ledbånd i knæet i et sammenstød med hjemmeholdets målmand Jordan Pickford efter seks minutter på Goodison Park.«

Klubben skriver videre, at van Dijk ikke havde andet valg end at lade sig udskifte, og at den efterfølgende vurdering viser, at en operation er nødvendig.

»Ingen tidshorisont bliver på nuværende tidspunkt sat for hans comeback.«

Hollænderen skal efter operationen gennemgå et længere genoptræningsforløb med klubbens medicinale stab. Det tyder altså på, at der går lang tid, inden van Dijk er på banen igen for Liverpool.

Klubben har slået følgende op på sin Twitter:

Virgil van Dijk will undergo surgery on the knee injury sustained during Saturday’s 2-2 draw at @Everton.



Following surgery, Virgil will begin a rehabilitation programme to enable him to reach full fitness as soon as possible.



You'll come back stronger, @VirgilvDijk — Liverpool FC (@LFC) October 18, 2020

Virgil van Dijk har været en særdeles vigtig brik for Liverpool, og spiller stort set alle kampe for klubben. Sidste år blev han både kåret til årets spiller i Premier League og den bedste mandlige spiller i europa.

Han var med til at sikre klubbens første Champions League-trofæ siden 2005 og deres første Premier League-titel under ligaens nye navn.