'Kasper Schmeichel gør, hvad han vil.'

Sådan lyder det i den store franske sportsavis L'Équipe, der fortæller, at flere af landsholdskeeperens holdkammerater er frustrerede over, hvilke privilegier målmanden nyder takket være sin store rutine.

Avisen har fået af vide af Nice, at Schmeichel ikke trænede med holdet op til Toulouse-kampen efter aftale med trænerstaben, men angiveligt var der flere spillere, der gik til ledelsen og brokkede sig over det.

Ifølge mediets oplysninger vælger den danske stjerne ofte selv sit træningsskema, og klubben skulle være skuffede over, at han ikke har på taget mere ansvar i forhold til at lære de unge op og drysse om sig med gode tips og tricks.

Schmeichels konkurrent som førstekeeper, Marcin Bułka, betegnes som en populær skikkelse på holdet, og de to skulle ikke have det bedste forhold.

Der er efter avisens vurdering ikke plads til den dem begge til næste sæson.

Nice vil ifølge L'Équipes oplysninger ikke stoppe Schmeichel, hvis han vil væk, før hans kontrakt udløber om to år.

I mellemtiden vil det være planen at låne den nuværende andenkeeper ud.

Nice ligger sikkert i midten af Ligue 1 med det næstbedste forsvar i rækken, så på den front er der ikke meget at udsætte på Schmeichels arbejde ned bagved.