De er kæmpe stjerner på hver deres felt, og nu har de slået pjalterne sammen.

Romelu Lukaku har stået en smule i skyggen af andre Serie A-angribere denne sæson, men uden for banen har han tilsyneladende fundet den helt rette melodi.

Den belgiske superstjerne dukkede for nylig op ved angrebskollega Lautaro Martinez' bryllup sammen med musikeren Megan Thee Stallion.

Her blev de fotograferet hånd i hånd og i tæt dans ved det overdådige bryllup ved Comosøen.

Megan Thee Stallion and footballer Romelu Lukaku spotted holding hands at Lautaro Martinez’s wedding. pic.twitter.com/JSzCSM6gnB — Pop Base (@PopBase) May 30, 2023

Derudover har Inters store mand i front skrevet i en story, at han kan lide den amerikanske rapstjerne.

Det er rimelig ukarakteristisk, at han deler så meget, lyder det i Gazzetta dello Sport.

»Lukaku har altid hegnet sit privatliv af, han beskytter det, som han gør med enhver bold,« skriver italienerne malerisk.

Hans lejeaftale med Inter udløber denne sommer, og hvis der ikke sker noget på transferfronten, så må han tilbage til Chelsea, som han har kontrakt med til 2026.