Der er mange grunde til at være glad, hvis man hedder Kasper Hjulmand.

Den danske landstræner står i spidsen for et landshold, der har buldret derudad i VM-kvalifikationen og ligner et hold, der måske endda kan spille op med de allerbedste nationer på kloden til slutrunden i Qatar næste år.

Men hvis det sådan for alvor skal blive sjovt for de rød-hvide drenge, så kræver det, at flere spillere løfter sig. Det fortæller Kasper Hjulmand til Kanal 5 efter 3-1-sejren over Færøerne.

»Jeg synes, der er et rigtig, rigtig godt niveau. Det, jeg synes er allervigtigst, er, at også vores allerbedste spillere får ramt et godt år nu. Og får taget nogle skridt i deres klubber, så de kommer til at spille og måske endda får taget et skridt frem.«

Andreas Skov Olsen (til venstre) er en af de spillere, der ifølge Hjulmand skal løfte niveauet det næste år.

Her tænker den danske landstræner især på de spillere, der gør sig på den offensive del af banen.

»Jeg synes, vi har en fin bredde. Jeg synes, vi har gode spillere, men vi skal have løftet topniveuaet. Vi skal have løftet toppen, og vores allerbedste offensive spillere skal gerne finde fodfæste der, hvor de spiller.«

Her peger han på spillere som Andreas Skov Olsen, der får begrænset med spilletid i Bologna, ligesom han også nævner både Mikkel Damsgaard og Kasper Dolberg som spillere, der skal finde frem til deres absolut højeste niveau i løbet af næste år.

Damsgaard er således ude med en skade lige nu, mens Dolberg skal finde formen igen, efter han har fået konstateret type-1 diabetes.

»Jeg synes, vi har en meget stor bredde, men jeg håber, at vores bedste spillere får fundet fodfæste, at de får spillet, og at de får løftet sig. Hvis vi skal bide skeer med de allerbedste, så skal vi have nogle Champions League-spillere. Vi skal have nogen, der er med i de bedste klubber og i de bedste miljøer.«

Det danske landshold har endnu en enkelt kamp tilbage i VM-kvalifikationen, når de mandag gæster Skotland.