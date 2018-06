Efter 27 år og over 4.000 afsnit er det slut med det legendariske talkshow 'The Jerry Springer Show'. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Programmet, der også har været sendt på dansk tv, var formentlig mest populært i 90'erne. Her kappedes den nu 74-årige Jerry Springer blandt andet med Oprah Winfrey om at have det bedste talkshow.

Modsat Oprah Winfreys programmer var der rigeligt med ikke-børnevenlige øjeblikke. Heriblandt slåskampe, rigeligt med bandeord og nøgne bryster. Her er et klip fra maj, hvor man blandt andet kan se nogle gæster, der er op at toppes.

Ifølge tv-ekspert Bill Carroll giver det god mening, at der ikke foreløbigt kommer flere afsnit af det meget kulørte talkshow.

»Der var en tid, hvor Jerry Springer blev sendt mindst to gange om dagen. Realistisk set, så tror jeg ikke, at publikum er i stand til at skelne mellem afsnittene. De vil ikke kunne sige, at det afsnit er et, to, tre eller fire år gammelt. Det er blevet for ensartet,« siger han til nyhedsbureauet.

NBC Universal, der indtil nu har produceret programmet, oplyser, at andre tv-selskaber har købt programmet, og derfor vil det stadig være muligt at se genudsendelser af programmet. Men det er ikke planlagt, at der kommer nye afsnit i den nærmeste fremtid.