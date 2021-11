»Vi tillader ikke bevidst fysisk kontakt med vilde og eksotiske dyr.«

Sådan skriver Expedia Group blandt andet i deres opdaterede dyrevelfærdspolitik. Historien er først bragt hos Finans.

Fremover er det altså ikke muligt at købe pakkerejse hos rejsebureauet, der inkluderer delfinshow og lignende aktiviteter med dyr i fangenskab.

'Vilde og eksotiske dyr' omfatter, men er ikke begrænset til, delfiner, hvaler, elefanter, store katte, bjørne, krybdyr og primater.

Kun zoologiske haver og akvarier, der er medlem af – eller i gang med at opnå akkreditering fra – World Association of Zoos and Aquariums (WAZA) vil de fremover samarbejde med.

Den nye dyrevelfærdspolitik delte Expedia Group på Twitter i starten af måneden.

Men der er dog undtagelser. Kystreservater, der giver dyr i fangenskab et permanent levemiljø ved havet, er tilladt.

Her gælder det dog stadig, at der ikke må indgå interaktioner og forestillinger med de vilde og eksotiske dyr.

Også The Guardian har dækket nyheden. De skriver, at velgørenhedsorganisationen World Animal Protection er begejstrede for nyheden.

Katheryn Wise, der arbejder i organisationen, fortæller, at det er noget, de har kæmpet for siden 2019.

»Rejseselskaber spiller en stor rolle i, at det er muligt at drive forretning på delfiner i fangenskab. Derfor er vi glade for, at en af verdens største rejsebureauer tager stilling til det. Det er tid til, at andre store rejsegiganter gør det samme,« siger Katheryn Wise til The Guardian.

Expedia har givet deres samarbejdspartnere 30 dage til at tilpasse sig deres nye retningslinjer. Sker det ikke, bliver de fjernet fra deres hjemmeside.