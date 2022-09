Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var unægteligt trist, da meldingen om dronning Elizabeths død ramte offentligheden.

Midt i sorgen er der dog en ting, der er helt sikkert.

Den næste regent af Storbritannien bliver prins Charles, dronningens ældste søn.

Nu skal prins Charles overtage for sin mor. Foto: DANIEL LEAL Vis mere Nu skal prins Charles overtage for sin mor. Foto: DANIEL LEAL

Og ifølge B.T.'s royale korrespondent, Jacob Heinel Jensen, kan vi forvente, at den 73-årige arving griber tingene noget anerledes an.

»Prins Charles bliver en helt ny type monark. Jeg tror, han vil sætte et mere personligt præg på det britiske kongehus i forhold til dronning Elizabeth, der gjorde en ære i at mene så lidt som muligt,« lyder det.

Dronning Elizabeth blev for eksempel i sin regeringsperiode kritiseret for at tale til det britiske folk for sent, da prinsesse Diana på tragisk vis mistede livet.

Den potentielle nye tilgang fra prins Charles kan vise sig at være meget anderledes.

»Det er en mere farlig vej at gå for kongehuset, men det er heldigt for Charles, at han bestemt ikke er så upopulær, som han var, da han var yngre. I 1990'erne var han nærmest en forhadt mand i kølvandet på skilsmissen fra Diana. Også efter hendes død,« forklarer Jacob Heinel Jensen.

Ifølge eksperten har prins Charles opnåede højere popularitet de seneste år. Foto: POOL Vis mere Ifølge eksperten har prins Charles opnåede højere popularitet de seneste år. Foto: POOL

Både prins Charles og Camilla Parker Bowles var bestemt ikke favoritter, da de stod frem som par efter skilsmissen fra Diana.

Det skyldtes især det famøse interview, hvor prinsesse Diana satte ord på, at der 'var lidt trængt i ægteskabet', fordi der var tale om tre deltagere.

Situationen er dog en anden i dag.

»Han er kommet langt siden, og han er langt mere likeable nu – og det samme er Camilla,« fortæller kongehuseksperten.

Jacob Heinel Jensen mener, at vi kommer til at se ændringer for, hvordan det britiske kongehus vil blive styret med prins Charles ved roret.

Specielt vil hans nye status potentielt få konsekvenser for broderen prins Andrew, der måtte afstå sine royale forpligtelser i 2019 efter skandalerne med Jeffrey Epstein.

»Jeg tror, Charles vil ændre en del i kongehuset. Noget af det første bliver prins Andrew. Charles kan ikke fordrage ham, og jeg tror, han vil sørge for, at prins Andrew for alvor ryger ud i kulden.«

Af sine tre søskende er prins Andrew den, som prins Charles har det sværest med. Det har længe været kendt, at prins Charles har været utilfreds med, at Andrew ofte fik mest opmærksomhed fra deres mor, og at han i pressen blev kendt som dronningens 'yndlingssøn'. Foto: CHRIS JACKSON Vis mere Af sine tre søskende er prins Andrew den, som prins Charles har det sværest med. Det har længe været kendt, at prins Charles har været utilfreds med, at Andrew ofte fik mest opmærksomhed fra deres mor, og at han i pressen blev kendt som dronningens 'yndlingssøn'. Foto: CHRIS JACKSON

Prins Charles fremskredne alder kommer naturligvis også til at have indflydelse på hans tid på tronen.

Ifølge Jacob Heinel Jensen er det ikke lang tid, han får som konge, inden det bliver hans søn prins Williams tur til at være monark for Storbritannien.

»Han bliver jo også en monark, der sidder meget kortere tid på tronen. Med lidt held i tyve år.«