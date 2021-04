I dag gik vi benhårdt til Henrik Qvortrup. Han er blevet single, hører Julio Iglesias og har en kat, der hedder Ivan. Han har også spist sine børns moderkager – til gengæld blev sidste kapitel af »SE og HØR« sagen afsluttet, og han blev ikke dømt til at betale Line Baun Danielsen erstatning for kreditkortovervågningen.



Men vi fik også talt med Oliver Bjerrehuus, der forklarede, hvorfor han har fundet sammen med en 20-årig kvinde. Vi fik talt om Umuts pludselige »soul washing« og den besynderlige timing og så kom vi omkring Jesper Grønkjærs indlæggelse på psykiatrisk samt gransket lidt i, hvem i panelet, der har tjent flest bibliotekspenge.



I panelet sad, Jonas Kuld-Rathje, Anne Kirstine Cramon, Per Kuskner og Henrik Qvortrup.

På telefon havde vi Oliver Bjerrehuus og Joan Devine Dam – og special guest Michel Wikkelsø var med i programmet.



Hør hele udsendelsen. Den er skide god!!!