Skuespiller Ellen Hillingsø har gennem sit liv fået slynget mange fordomsfulde og nedladende bemærkninger mod sig.

Hun har fået at vide, hun fylder for meget, og det har påvirket den garvede skuespiller.

Men nu er det slut.

»Nu er jeg så gammel – jeg stormer mod de 60 – at jeg er fucking ligeglad,« fortæller Ellen Hillingsø til Alt for damerne og fortsætter:

»Grunden til det er især, at det er gået op for mig, at det hele handler om køn. Og med den bevidsthed er det jo min pligt at blive ved med at fylde. Ikke på den negative måde, hvor man tromler andre, men ved bare at være mig selv.«

Til Alt for damerne fortæller Ellen Hillingsø, at de fordomsfulde og nedladende kommentarer har medført, hun hele sit liv har forsøgt at holde sig selv nede.

I en ny kampagne med Roccamore og Alt for damerne sætter model og iværksætter Aida Sowe, spirituel rådgiver Rikke Hertz, frisør Gun-Britt Zeller, sangerinde Annette Heick og skuespiller Ellen Hillingsø fokus på, hvordan kvinder kan blive bedre til at udvise søstersind og respekt over for hinanden.

Og ifølge Ellen Hillingsø er det vigtigt med bevidsthed, når kvinder får slynget nedladende kommentarer i hovedet.

Man er nødt til at kunne svare igen, mener hun.

For ville man være generaliserende og kommentere på en mands udseende, som man gør med kvinder – nej lyder det fra Ellen Hillingsø til Alt for damerne.

Derfor mener Ellen Hillingsø også, at det er vigtigt at italesætte de strukturelle problemer for den yngre generation, noget hun selv gør meget med sine egne børn.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Ellen Hillingsø, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage.