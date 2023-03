Lyt til artiklen

For de danske cykelfans er han en selvskreven nummer et.

Men Jonas Vingegaard er ikke vant til at have det forpligtende nummer på ryggen.

Faktisk er det under Paris-Nice første gang i et World Tour-etapeløb, at danskeren har klistret ettallet på trøjelommerne.

Det var dog slet ikke meningen, forklarer Grischa Niermann, sportsdirektør på Team Jumbo-Visma.

Jonas Vingegaard regnes blandt storfavoritterne til Paris-Nice, hvor han kører med rygnummer et. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT Vis mere Jonas Vingegaard regnes blandt storfavoritterne til Paris-Nice, hvor han kører med rygnummer et. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

»Da vi holdt møde på holdet inden løbets start, havde vi faktisk Edoardo Affini som nummer 1, fordi hans efternavn starter med A.«

»Men så – en time senere, da vi fik startnumrene – havde ASO ændret rækkefølgen, fordi de gerne ville have Jonas som nummer 1.«

Arrangøren ASO – som også står bag Tour de France – ville altså se den danske stjerne skinne i det eftertragtede nummer.

Og sådan gik det efter en kort rådslagning internt på Jumbo-Visma-mandskabet.

»Det er ikke noget, vi går op i her. Det er ikke som til Tour de France. Jeg spurgte Jonas, om han var glad for nummer 1, eller om han ville føle et pres, og det er ikke noget, vi går op i,« siger Grischa Niermann.

Det er holdkammeraten Primoz Roglic' fortjeneste, at Jonas Vingegaard endelig får ettallet på ryggen. Han sejrede i 2022 i Paris-Nice.

