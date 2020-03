Stort set hele cykelforåret er udsat, men det får ikke indflydelse på Danmark Rundt, siger løbsdirektøren.

Coronavirusset har tyndet voldsomt ud i cykelkalenderen foreløbig frem til sommeren. Stort set alle løb de næste par måneder er enten aflyst eller udsat.

Det gælder blandt andet samtlige forårsklassikere og Giro d'Italia samt mange andre professionelle løb.

Mens nogle løb de facto er aflyst, håber mange arrangører stadig at kunne presse deres løb ind i det i forvejen hårdt pressede løbsprogram, der måtte restere på den anden side af coronakrisen.

Der er ingen tvivl om, at Den Internationale Cykelunion (UCI) meget gerne vil finde tid til løb som Paris-Roubaix, Giroen, Liège-Bastogne-Liège og andre af sværvægterne. Men det bliver ikke på bekostning af PostNord Danmark Rundt.

Løbsarrangøren af det danske etapeløb til august, Jesper Worre, er sikker på, at de større løb ikke bliver presset ind på bekostning af andre løb.

- Det ser jeg ikke som en mulig konsekvens. For når nu OL er aflyst, så er der egentlig plads under OL-perioden til at køre noget. Der er allerede for travlt i den uge, hvor vi kører. Så det kan jeg ikke se, siger han.

- UCI har skrevet ud til os, at man vil tage hensyn til den eksisterende kalender, så den ikke bliver ødelagt i forhold til genplacering af udsatte løb.

Coronavirusset har også kastet verden ud i en som minimum midlertidig recession økonomisk. Virksomheder må fyre folk, fordi de mister indtægt grundet restriktioner i de respektive lande, hvor folks bevægefrihed er begrænset.

Den trængte økonomi for mange virksomheder kan gøre det svært at finde sponsorer lige nu. Heller ikke den del bliver dog et problem for det danske etapeløb.

- Løbet er færdigarrangeret. Ruten er på plads, sponsorerne er på plads og økonomien er hjemme. Alt er på plads, forklarer Jesper Worre.

Dermed ser han kun én ting, som kan forhindre afviklingen af den 30. udgave af PostNord Danmark Rundt, der køres fra 11. til 15. august.

- Den fare, der er for Danmark Rundt 2020, er, at der ikke er styr på situationen til den tid i forhold til coronakrisen, siger han.

- Og hvis der ikke er styr på tingene til juli eller august, så står verden i en meget alvorlig situation generelt, og så skal vi slet ikke snakke cykelløb alligevel.

/ritzau/