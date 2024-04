En anmeldelse om et voldeligt overfald på en 15-årig dreng får nu justitsminister Peter Hummelgaard til tasterne.

Drengen blev onsdag morgen ifølge politiet udsat for flere slag og fik stjålet sin mobiltelefon, før gerningsmændene stak af via et stisystem.

Overfaldet skete i det nordlige Aarhus på Randersvej i Lisbjerg - i nærheden af Netværksskolen, hvor den forurettede var tilknyttet.

En jævnaldrene dreng er anholdt og sigtet for overfaldet, mens politiet fortsat søger vidner og opfordrer to formodede gerningsmænd til at melde sig selv.

»Jeg kan forstå, at politiet søger vidner til en episode, hvor en 15-årig dreng er blevet voldeligt overfaldet. Den form for uacceptabel adfærd, hvor man groft overfalder andre, skal vi som samfund slå hårdt ned på,« lyder det i en skriftlig kommentar fra justitsministeren.

»Kriminalitet er noget af det mest ødelæggende for et samfund. Det gælder ikke mindst grove voldelige overfald,« oplyser han og fastslår, at regeringen vil gennemføre en strafreform, der sikrer, at der sættes hårdere ind over for blandt andet personfarlig kriminalitet.

Den 15-årige sigtede blev under en visitation fundet i besiddelse af et knojern og blev derfor ligeledes sigtet for overtrædelse af våbenloven. Det er uvist, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Politiet modtog anmeldelsen 09.25 onsdag morgen og har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer.

Sagen efterforskes fortsat med henblik på at få klarlagt et hændelsesforløb samt at få identificeret de to formodede medgerningsmænd.