En 15-årig dreng blev onsdag morgen udsat for et voldeligt overfald og kort efter stak gerningsmændene af.

Derfor efterlyser Østjyllands Politi nu vidner, ligsom to formodede gerningsmænd opfordres til at melde sig selv til politiet.

Mere konkret blev den unge mand tildelt en række slag på Randersvej i Lisbjerg - i nærheden af Netværksskolen, hvor den forurettede var tilknyttet.

Her fik han ligeledes stjålet sin telefon. Det lykkedes politiet at anholde og sigte en 15-årig jævnaldrende for overfaldet. Han var også i besiddelse af et knojern, og blev derfor ligeledes sigtet for overtrædelse af våbenloven.

»To øvrige medgerningsmænd til overfaldet havde forladt stedet ved politiets ankomst. De to personer opfordres til at rette henvendelse til politiet,« lyder det i politiets døgnrapport.

Ifølge døgnrapporten forlod de et stisystem i retning mod IKEA.

Også eventuelle vidner, der har kendskab til episoden eller har set noget med relation til volden, bedes kontakte Østjyllands Politi på 114.

Politiet modtog anmeldelsen 09.25 onsdag morgen og har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer.

Sagen efterforskes fortsat med henblik på at få klarlagt et hændelsesforløb samt at få identificeret de to formodede medgerningsmænd.