De blev gift i 1996.

Men efter 26 års ægteskab er det nu endegyldigt slut mellem bokselegenden Vitali Klitschko og konen Natalia.

»Vi har søgt om skilsmisse, fordi vi ikke har boet sammen i flere år. Nu vil vi gerne gøre det officielt,« lyder det fra Vitali Klitschko til Bild.

»Vi har et rigtig godt forhold og respekterer hinanden men har boet i forskellige byer i lang tid,« siger han desuden.

Vitali Klitschko opnåede i sin boksekarriere flere verdensmesterskaber i sværvægt, inden han indstillede sin karriere og gik en helt anden vej.

I dag er han politiker og borgmester i Ukraines hovedstad Kyiv, hvorfra han har arbejdet nærmest i døgndrift, siden Rusland invaderede landet tilbage i februar.

Han og Natalia har været separeret et stykke tid, fortæller han, og mens Vitali Klitschko har boet i Ukraine, har den tidligere model primært boet i Tyskland de sidste år.

Tilbage i marts fortalte Natalie Klitschko, at hun stadig var i kontakt med sin nu eksmand dagligt. Hun fortalte i et tv-program, hvordan han hver morgen skrev til hende og forsikrede, at han havde det godt, og at han 'ville fortsætte med at kæmoe'.

»Min dag starter med, at jeg skriver til alle, jeg elsker og kender, og jeg bliver så glad, når de svarer, så jeg ved, at 'ja, de er i live',« sagde hun i den forbindelse.

Parret har sammen tre børn, 22-årige Yegor, 19-årige Elizabeth og 16-årige Maxim.