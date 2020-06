Stjerner som LeBron James, Aaron Rodgers og holdkammerat Michael Thomas kritiserer Drew Brees.

Store sportsstjerner langer ud efter NFL-quarterback Drew Brees for hans kritik af knælende protester.

Basketball-stjernen LeBron James skriver på Twitter, at Drew Brees ikke forstår protesten.

- Wow. Du forstår åbenbart stadig ikke, hvorfor Kap (Colin Kaepernick, red.) gik ned på et knæ?

- Det har absolut intet at gøre med ikke at respektere flaget og vores soldater, skriver LeBron James.

Også Drew Brees' holdkammerat og stjernereciever, Michael Thomas, rettede en kritik på Twitter.

- Han ved ikke bedre. Vi er ligeglade med, om du ikke er enig, skriver Thomas i beskeden, der er henvendt Drew Brees.

I kølvandet på George Floyds død sagde Drew Brees i et interview med det amerikanske medie Yahoo, at han er imod knælende protester under nationalmelodien i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL.

At knæle er "respektløst" over for det amerikanske flag og landets soldater, sagde Drew Brees onsdag.

- Når jeg ser på det amerikanske flag, ser jeg mine to bedstefædre, som kæmpede for dette land i Anden Verdenskrig - en i hæren og en i marinekorpset, sagde Brees.

Som led i de mange protester over politivold i USA er sportsstjerner begyndt at vise deres støtte til den tidligere NFL-stjerne Colin Kaepernick, der skabte røre i 2016 ved at knæle under den amerikanske nationalmelodi til kampe.

De to brødre i NFL Devin og Jason McCourty, der har vundet Super Bowl med New England Patriots, kalder Brees' kommentarer for en "skændsel".

- At tale om dine bedstefædre, som om der ikke var sorte mænd, der kæmpede ved siden af dem.

- De mænd vendte senere hjem til et land, der hadede dem. Lad være med at undgå problemet og forsøge at få det til at handle om flaget eller militæret, skriver brødrene på Twitter.

En anden af NFL's bedste quarterbacks Aaron Rodgers nævner ikke Drew Brees ved navn, men skriver på Instagram:

- Det har aldrig handlet om nationalmelodien eller flaget.

/ritzau/