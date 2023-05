2. november 2021 brændte Tina Tintor ihjel efter en voldsom trafikulykke.

Halvandet år efter har den tidligere NFL-spiller Henry Ruggs III nu tilstået trafikdrabet.

Den tidligere Las Vegas Raiders-spiller, der i øvrigt blev fyret kort efter uheldet, bragede sin Chevrolet Corvette Stingray ind i den 23-årige kvindes bil med cirka 250 kilometer i timen.

Hendes bil blev slynget knap 175 meter væk, da både hun og hunden Max omkom under ulykken.

Begge involverede biler var totalsmadret efter den forfærdelige ulykke, der kostede en kvinde livet. Foto: Ethan Miller Vis mere Begge involverede biler var totalsmadret efter den forfærdelige ulykke, der kostede en kvinde livet. Foto: Ethan Miller

Ifølge politiet ramte Henry Ruggs IIIs Corvette kvindens Toyota RAV4 med 'så voldsom kraft', at den straks brød i flammer og fangede hende og hendes hund inde i bilen.

Undersøgelser viste, at Ruggs havde en promille på 1,61 under ulykkens tidspunkt – mere end det dobbelte af det, som er tilladt i staten Nevada.

Nu står han til at modtage sin dom 9. august, hvor han risikerer at ryge i Nevada State Fængslet i tre til ti år. Siden ulykken har han desuden været under alkohol- og lokationsovervågning.

Den afdødes familie var til stede i retten onsdag, hvor Henry Ruggs III tilstod trafikdrabet.

»I dag husker vi Tina og Max – ligesom vi gør det hver dag – og hvordan de blev taget fra os den skæbnesvangre aften,« fortæller familien i en udtalelse ifølge ESPN.

Du kan læse mere om hele sagen her.