Den danske vindmøllekæmpe Vestas dykker markant efter offentliggørelsen af selskabets regnskab for 1. kvartal af 2024 torsdag.

Således falder Vestas-aktien med 4,2 pct. efter et par minutters børshandel.

Selskabet startede da også året med at tabe penge. Når man kigger på driftsresultatet målt på EBIT så skuffer Vestas analytikerne med et resultat på -68 mio. euro. Her havde analytikerne nemlig ventet 25 mio. euro. Du kan læse mere om regnskabet her.

Artiklen er oprindelig udgivet hos Euroinvestor.

