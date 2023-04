Det populære sociale medie Snapchat har indført muligheden for, at appens brugere kan chatte med en kunstig intelligens, men den nye feature dumper hos brugerne.

Muligheden for at skrive chatbeskeder til en AI, som er den gængse måde at betegne kunstig intelligens, kommer efter en tid, hvor AI-værktøjet ChatGPT har tiltrukket sig enorm opmærksomhed og popularitet.

Snapchats egen kunstige intelligens bygger da også på den helt samme teknologi som den, der ligger bag ChatGPT.

Men selvom muligheden for at chatte med kunstig intelligens måske lyder som en sikker vinder, er Snapchats app-anmeldelser historisk dårlige, skriver techmediet, TechCrunch.

I løbet af den seneste uge var Snapchats gennemsnitlige amerikanske App Store-score på 1,67 stjerner, hvoraf 75 procent af anmeldelserne var én stjerne, ifølge mediet.

Til sammenligning var den gennemsnitlige score i den amerikanske App Store i 1. kvartal 2023 på 3,05 stjerner, hvoraf kun 35 procent af anmeldelserne var etstjernede.

Også antallet af daglige anmeldelser er mangedoblet siden implementeringen, bemærkede firmaet.

Sådan ser chatfunktionen på Snapchat nu ud. Den kunstige intelligens har fået en fast plads i toppen.

Brugerne klager især over, at de ikke har mulighed for at fjerne AI-chatbotten, der er en integreret del af chat-fanen nu.

I Danmark kan man endnu ikke chatte med den kunstige intelligens på Snapchat, men firmaet oplyser på deres hjemmeside, at funktionen langsomt bliver rullet ud i hele verden.

Snapchat er et socialt medie, der bruges til at sende billeder og videoer til venner.

Udover billeder har Snapchat også en chat-funktion.

De beskeder og billeder man sender til hinanden forsvinder igen, når man forlader chatten, og det er især det, at billeder og beskeder forsvinder, der har gjort appen ultra populær.