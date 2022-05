Influencer, tv-vært, hypnotisør og vinder af Den Store Bagedyst.

Kært barn har mange navne, og 33-årige Tobias Hamann har mange titler på cv’et. Nu kan han tilføje endnu en titel – måske en overraskende en af slagsen.

For et par måneder siden tikkede der en mail ind i indbakken. Den var fra musicalen M For Marriage, og de kunne se lige netop Tobias Hamann i rollen som den iltre kok.

»Da jeg fik den mail, skrev jeg til min agent med det samme: Det her vil jeg! Det lød så gakket, at det blev jeg nødt til at være med i,« forklarer Tobias Hamann.

Det er ikke, fordi han i det skjulte har gået med en lille musicaldrøm i maven – men når chancen kom dumpende ned fra himlen, så tager han den.

»Det er ikke, fordi jeg har set særlig mange musicals, eller det har været et interesseområde for mig. Jeg syntes bare, det lød som en tilpas stor udfordring til, at jeg kunne lære noget af det. Derfor måtte jeg sige ja,« forklarer han.

Generelt bærer hans cv præg af nye udfordringer. Da han svingede kagerullen i Den Store Bagedyst, var det lidt en anden hverdag, end da han stod på scenen til foredrag om hypnose, eller da han sprang ud i influencerlivet.

Men det er lige præcis det, der er tillokkende for ham.

»Jeg tror, min karriere afspejler min nysgerrighed. Jeg vil gerne tage mulighederne for at prøve noget, jeg ikke har prøvet før. Jeg befinder mig godt et sted, hvor jeg ikke helt ved, hvordan tingene foregår,« siger han.

Det lyder dejlig let, men Tobias Hamann er ikke bange for at indrømme, at det kan være med en lille klump i maven.

»Selvfølgelig har jeg en frygt for at fejle. Det er også en af grundene til, jeg synes, det er spændende. Der er netop det på spil, at man kan fejle - jeg gad ikke kaste mig ud i noget, hvis der ikke var en risiko for det,« siger han.

Musicalen spilles på Hermans Teater i Aarhus, som er Tobias Hamanns hjemby, som han glæder sig til at bruge tid i igen, efter han flyttede til København. Der er dog et men:

»Jeg kommer til at savne min kæreste rigtig meget,« siger han.

Rollen som den iltre kok var noget af det, der alligevel fik ham til at sige ja.

»Rollen som ilter kok er sjov. Jeg har da kastet med en paletkniv, da jeg øvede mig i bagedysten, men jeg er spændt på, hvor karikeret, det er, eller om man bare skal være, som man normalt er sur i et køkken, når smørcremen skiller,« siger en grinende Tobias Hamann.

Selve stykket har dog også haft en tillokkende effekt – ikke kun, fordi det er en god historie, men også fordi det tidligere er opført i New York.

»Jeg har selvfølgelig spurgt, om der er mulighed for, jeg skal spille i New York bagefter, og den mulighed er der. Så der er også et drømmende element i, hvad der kommer til at ske.«

M For Marriage spilles 23.–30. september 2022.