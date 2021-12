»En af Europas strengeste« og »favorit til at blive den næste leder af det engang magtfulde yderste højreparti«.

Det var ikke kun danskernes øjne, der mandag klokken 13.00 rettede blikket mod Inger Støjberg og rigsretten.

Også udlandet kiggede med.

Medier som BBC, Bloomberg, The Guardian og Reuters har alle beskrevet sagen.

I det amerikanske medie Bloomberg bliver Inger Støjberg blandt andet beskrevet som »favorit til at blive den næste leder af landets engang magtfulde yderste højreparti.«, hvilket er en henvisning til Dansk Folkeparti.

Dansk Folkeparti har gentagende gange gjort kur til Inger Støjberg.

Særligt efter det katastrofale kommunalvalg, der fik Kristian Thulesen Dahl til at melde sin afgang, er spekulationerne om, hvorvidt Dansk Folkepartis nye formand skulle hedde Inger Støjberg gået igang.

Men i dag, mandag, blev den forhenværende udlændinge- og integrationsminister, Inger Støjberg, dømt skyldig i danmarkshistoriens kun sjette rigsretssag. Her fik hun en ubetinget fængselsdom på 60 dage.

Efter dommen ville Inger Støjberg dog ikke udtale sig om sin politiske fremtid.

»Det er 25 minutter siden, dommen faldt, så jeg skal have lov til at tænke mig om,« svarede hun på spørgsmålet om, hvordan hun havde en politisk fremtid.

Sagen fra februar 2016 handler om ulovlig adskillelse af asylpar, hvor den ene var mindreårig.

I Bloombergs artikel bliver Støjbergs immigrationspolitik beskrevet som »en af Europas strengeste« og BBC skriver, at Støjberg under sin periode som udlændinge- og integrationsminister, som var 2015 - 2019, havde en »hård linje over for immigration og indførte massevis af restriktioner.«

