Skyldig. Inger Støjberg har netop modtaget sin dom i Danmarks sjette rigsretssag. Venstres tidligere næstformand skal afsone 60 dages fængsel. Der er tale om ubetinget fængsel.

Rigsretten har fundet, at Inger Støjberg bevidst har tilsidesat ministeransvarsloven. En dommer har stemt for frifindelse ud af de 26 dommere.

Dermed er Danmarks sjette rigsretssag med dens i alt 38 retsdage overstået.

Inger Støjberg blev i februar stemt i Rigsretten af 141 medlemmer af Folketinget, hvor blot 30 var imod.

Den tidligere næstformand i Venstre har gennem hele forløbet beskrevet, at hun gjorde alt, hvad hun kunnet, for at beskytte mindreårige piger mod tvangsægteskaber med gamle mænd.

Men det er slet ikke det, som rigsretssagen juridisk set har handlet om. Den har handlet om, hvorvidt Inger Støjberg har brudt ministeransvarsloven i forbindelse med sin håndtering af adskillelsen af de par, hvor kvinden var mindreårig.

Rigsretssagen mod Inger Støjberg i Eigtveds Pakhus er afsluttet. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Rigsretssagen mod Inger Støjberg i Eigtveds Pakhus er afsluttet. Foto: Liselotte Sabroe

Den 10. februar udsendte det daværende Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet – hvor Støjberg var minister – en pressemeddelelse, som beskrev, at »ingen mindreårige under 18 år må indkvarteres på samme asylcenter som en ægtefælle eller samlever«.

Herefter begyndte adskillelsen af de asylansøgende par. Bare uden at der var nogen, som tog individuelt stilling til, om det nu også var hensigtsmæssigt for den unge kvinde i sagen.

Netop den individuelle vurdering ville have været i overensstemmelse med forvaltningsloven. Derfor så det ud, som om Inger Støjberg havde brudt loven.

Sagen har dog vist sig kompleks. Blandt andet, fordi der dukkede et notat op, som viste, at Inger Støjberg faktisk godkendte, at der blev foretaget en individuel vurdering.

En af Inger Støjbergs støtter ved retten 13. december. Vis mere En af Inger Støjbergs støtter ved retten 13. december.

Alligevel blev en række par adskilt uretmæssigt.

Pressemeddelelsen, om at alle par skulle adskilles, fungerede mere som »politisk kommunikation«, har Støjberg hævdet.