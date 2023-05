Det var et væddemål, der fik 18-årige Cameron Robbins fra Louisiana, USA til at springe ud fra et krydstogtskib i Bahamas.

Et væddemål, der – måske – kostede den unge mand livet.

Cameron Robbins havde netop dimitteret fra University Laboratory School i Baton Rouge, Louisiana, og var i den anledning taget på et resort i Bahamas med andre elever fra skolen, skriver New York Post.

De unge mennesker tog onsdag – fire timer efter deres ankomst til Bahamas – på et dagskrystogt for at nyde solnedgangen.

Her skulle Cameron Robbins angiveligt have sprunget ud fra båden klokken 21.40 efter at have indgået et væddemål.

Han blev sidst set pjaske i det mørke vand få meter fra båden, der efterfølgende blev i området i flere timer for at finde den forsvundne teenager, indtil kystvagten ankom.

Her ledte kystvagten efter Cameron Robbins på et areal på cirka 850 kvadratkilometer, men valgte fredag at indstille efterforskningen.

Det, uden at nævne, om de havde fundet ham, skriver NBC News.

»Vi sender vores dybeste tanker til Cameron Robbins familie og venner,« sagde lederen af kystvagtens efterforskning.