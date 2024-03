De japanske sundhedsmyndigheder råber vagt i gevær over stigningen af streptokokinfektioner i landet.

Helt præcist drejer det sig om tilstanden toksisk shock syndrom (STSS), der har en dødelighed på 30 procent.

Det skriver The Guardian.

Den normale variant af streptokokbakterier kendes bedst for at give halsinfektioner, men også andre infektioner i huden.

Streptokok A Gruppe A streptokokker kan forårsage en række sygdomme, giver dog hyppigst infektion i hud og hals. Bakterierne kommer ind i kroppen via luftvejene eller huden. Derfra kan bakterierne sprede sig til blodet og forårsage blodforgiftning (sepsis). Med blodet kan bakterierne føres til hjernehinder og forårsage hjernehindebetændelse (meningitis) eller til hjertet og forårsage hjerteklapbetændelse (endocarditis). Der ses også såkaldt autoimmune komplikationer, dvs. forårsaget af immunsystemets overreaktion, som er gigtfeber (betændelse af hjerteklapper) og nyrebetændelse (glomerulonefritis).

Sundhedsmyndighederne i Japan oplyser, at den sjældne, men farlige, bakterieinfektion spreder sig i et omfang, man ikke tidligere har registreret i landet.

Angiveligt har de endnu ikke fundet årsagen til stigningen af tilfælde i landet.

Nu går frygten på, at den særlige udgave af streptokokinfektionen muligvis kan sprede sig yderligere i andre varianter.

»Der er stadigvæk mange ukendte faktorer i forhold til mekanismerne bag udbredelsen af denne form for alvorlige streptokokker, og vi kan for nuværende ikke forklare det,« lyder det fra Det Nationale Institut for Infektionssygdomme.

I 2023 blev der registreret 941 tilfælde af STSS – i 2024 er der i årets to første måneder registreret 378 tilfælde.

Det er særligt den ældre del af befolkningen, der er i risikogruppen for at blive alvorlig syg og i værste tilfælde dø.

I Danmark har man ikke oplevet en stigning af tilfælde med STSS, oplyser Statens Serum Institut.