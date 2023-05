Et nyt kapitel er ved at blive skrevet i en sag, der for længst har skrevet sig ind i historiebøgerne.

I mere end 15 år har politiet forgæves søgt efter spor af Madeleine McCann, der forsvandt som treårig fra et hotelværelse i Praia da Luz i Portugal i sommeren 2007.

Nu bliver der gjort et nyt forsøg på at finde hendes lig. Den største indsats siden 2014, skriver Daily Mail.

Tysk politi vil gennemsøge et vandreservoir nær byen Silves i det sydlige Portugal. Silves ligger cirka 40 kilometer nordøst for Praia da Luz.

Mandag gik portugisisk politi i gang med at afspærre vejene til vandreservoiret, og tirsdag og onsdag vil tysk politi undersøge området.

Også detektiver fra Scotland Yard vil befinde sig i området, men kun som observatører, skriver Daily Mail.

Det vides ikke, om den nye operation skyldes, at tysk politi har modtaget nye tip i sagen, eller om det skyldes efterforskningen, hvor anklagerne fortsætter med at forsøge at få overblik over den hovedmistænkte Christian Brückners færden på Algarve.

Den tyske statsborger Christian Brückner har længe været den hovedmistænkte i sagen. Han afsoner allerede en dom for at have voldtaget en kvinde i 2005 i samme område i Portugal, hvor Madeleine McCann forsvandt i 2007.

Han nægter sig skyldig i McCann-sagen.

Ifølge politiet færdedes Christian Brückner ofte i området omkring reservoiret.

Det blev gennemsøgt to gange i februar og marts 2008 af dykkere hyret af en portugisisk advokat, skriver Daily Mail.

I efteråret 2022 blev Christian Brückner sigtet for adskillige forbrydelser mod kvinder og børn i Algarve. Blandt andet for seksuelt misbrug af en tiårig pige i 2007.

Kate og Gerry McCann, Madeleines forældre. Foto: Sang Tan/AP/Scanpix

I april oplyste Brückners advokat imidlertid, at sagerne var frafaldet, da den regionale domstol i Braunschweig, hvor retssagen skulle afvikles, ikke har den nødvendige kompetence til at føre sagen, skrev The Independent.

Sagen kan i stedet bliver ført af anklagerne i delstaten Sachsen-Anhalt. Indtil videre afventer man dog resultatet af en appel indgivet af anklagemyndigheden i Braunschweig.

Tidligere i året fejrede Madeleine McCanns forældre hendes 20-års fødselsdag, skriver The Independent.

Den tyske anklager Hans Christian Wolters har flere gange sagt, at han er overbevist om, at Madeleine McCann er død. Foto: Moritz Frankenberg/AP/DPA/Scanpix

'Vi elsker dig, og vi venter på dig. Vi vil aldrig opgive dig,' skrev de blandt andet på Facebook.

Den tyske anklager Hans Christian Wolters har flere gange sagt, at han er overbevist om, at Madelaine er død, og at Christian Brückner er den hovedmistænkte.