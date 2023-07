Singapore har udført en henrettelse ved hængning af en 45-årig kvinde, der er dømt for at have smuglet 31 gram heroin.

Det skriver nyhedsbureauet AP og flere internationale medier.

Henrettelsen er den første af en kvinde i 19 år.

Myndighederne i landet har blandt andet udtalt i forbindelse med sagen, at mængden af heroin 'er nok til at holde en afhængighed i gang for 370 misbrugere i en uge.'

Kvinden blev dømt for smugleriet i 2018, og dommen er så hård, da den følger landets politik om dødsstraf for narkorelaterede forbrydelser.

Loven foreskriver, at staten har ret til at give dødsstraf, hvis man bliver dømt for at smugle mere end 500 gram cannabis og/eller 15 gram heroin.

Ifølge AP finder endnu en henrettelse sted i den kommende weekend.

Siden Singapore genindførte dødsstraf ved hængning i marts 2022, er cirka en person blevet hængt om måneden.

Noget, der har fået menneskerettighedsgrupper til at slå alarm med argumentet om, at der 'ingen beviser er for, at dødsstraffen har en afskrækkende effekt, eller at den har nogen indflydelse på brugen og tilgængeligheden af ​​stoffer.'

Menneskerettighedsgrupperne observerer nemlig, at narkogrupperne bruger svage og lette ofre til smugle stoffet, så bagmændene selv kan gå fri.