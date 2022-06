Lyt til artiklen

To briter og en marokkansk mand er blevet dømt til døden.

28-årige Aiden Aslin fra Notthinghamshire, 48-årige Shaun Pinner fra Bedfordshire og Saaudun Brahim fra Marokko.

Alle tre mænd, der er taget til fange i Ukraine af russiske styrker.

Det oplyser det russisk-ejede nyhedsbureau Ria Novosti ifølge BBC.

Dommen er faldet ved en domstol i Folkerepublikken Denotsk.

En domstol, der styres af prorussiske oprører. Retten er ikke international anerkendt.

De tre mænd skulle angiveligt være sigtet for at være lejesoldater.

Reuters har tidligere skrevet, at de to briter har været i Mariupol for at kæmpe sammen med lokale ukrainske kampgrupper.

Og ifølge de britiske mænds familier er de begge en del af Ukraines militær.

De fortæller, at Aiden Aslin blev marinesoldat i det ukrainske militær i 2018, mens Shaun Pinner gik fra at være en 'velrespekteret' soldat i den britiske hær, for efterfølgende at tilslutte sig det ukrainske militær.

Storbritannien har gjort det klart, at der er tale om krigsfanger, hvorfor de er berettiget immunitet og ikke bør blive retsforfulgt for at deltage i fjendtligheder.

Også tilbage i april var de to briter taget til fange.

Her viste russisk tv billeder af de to, der bad den britiske premierminister, Boris Johnson, om at prøve at få dem hjem.

Til gengæld skulle premierministeren sikre, at Viktor Medvedtsjuk (en meget velhavende person i Ukraine, der er kendt for sit nære venskab med Putin) slap fri.

Han blev i april fundet og anholdt af de ukrainske styrker efter beskyldninger om forræderi.

B.T. følger sagen.