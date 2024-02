»Det er jo ens værste mareridt at modtage sådan et opkald.«

Sådan fortæller en mor til en af de unge danskere, der torsdag aften var involveret i en alvorlig busulykke i Thailand sammen med 12 andre danskere. Den 55-årige chauffør mistede livet i ulykken, mens tre danskere er alvorligt kvæstet.

Torsdag aften blev hendes mand ringet op af deres 19-årige datter.

»Hun var meget ked af det og fortalte så om ulykken. Men der var hun ikke så nem at forstå, fordi hun var så meget i chok,« fortæller moren til B.T. Hun ønsker at være anonym af hensyn til sagens karakter.

Gruppen af unge danskere havde netop påbegyndt deres grupperejse 29. januar, hvor de skulle være afsted helt frem til 1. maj.

»Det var jo det værste, der overhovedet kunne ske. Den tur er jo fuldstændig ødelagt nu,« fortæller moren.

Hendes datter er en af dem, der er sluppet med små skrammer og har det godt efter omstændighederne.

»Hun har fået et par sting i baghovedet, og så bliver hun behandlet for nogle smerter i arm og skulder. Men der er ikke noget brækket,« slår hun fast.

»Det er bestemt ikke rart. Men samtidig priser jeg mig lykkelig for, at jeg har snakket med hende, og hun er i god behold modsat nogle af de andre.«

Kørte hasarderet under hele turen



Ulykken skete i den nordvestlige del af Thailand, hvor gruppen af unge turister var på vej til den populære 'Full Moon Party' på en restaurant i Pai.

Chaufføren kørte ifølge moren voldsomt og uansvarligt under hele turen.

»Som vores datter fortæller det, så kørte han hasarderet under hele turen. Altså virkelig voldsomt, og der var jo mange kurver på de her små veje, hvor han bare havde fart på.«

Moren fortæller videre, at der på tidspunkt er en taxa foran dem, der stopper, fordi den holder tilbage for en lastbil, der kom rundt i svinget.

»Der fortsætter chaufføren bare, så de ender i et sammenstød, selvom de allesammen kan se, den holder stille. Men der er ikke nogen, der kommer til skade her,« slår moren fast.

Alle bussens medlemmer står ud af bussen og udveksler oplysninger. Men efter et kvarters tid kørte de videre, oplyser moren.

»Det er så her, at der måske er sket noget med bussen i det her sammenstød, fordi der kommer bare mere og mere fart på ned ad bakken, og vores datter siger, at de alle råber og skriger. Altså virkelig skriger af ham, at han skal bremse.«

»Det ender med, at han råber 'no brake, no brake', så de mener, at bremsen er svigtet under det her sammenstød, der har været inden. Så er det, de når til et sving, hvor han drejer rundt og vælter og kører ud over.«

Ulykken skete, da minibussen kørte ud over en skrænt i det nordvestlige Thailand. Foto: Matichon Online

B.T. har talt med Jysk Rejsebureau, der havde de 13 danskere som kunde.

»I nat er nogle af vores backpackere kørt galt. De er alle sammen på sygehuset,« oplyser direktør Niels Amstrup.

»Nogle er kommet lettere til skade, andre er kommet alvorligt til skade,« siger Niels Amstrup, der ikke har et præcist overblik over de skader, som de 13 unge har pådraget sig.

Han understreger også, at gårsdagens ulykke hører til de absolutte sjældenheder.

»Jeg har været ansat i 30 år, og det sker meget sjældent. Vi har selvfølgelig haft kunder, der har været involveret i trafikulykker før, men jeg mindes ikke, at vi har haft en flok af vores backpackere, der har været udsat for sådan en ulykke,« slår han fast.