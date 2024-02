13 danske turister har været involveret i en busulykke i Thailand.

En thailandsk chauffør er blevet dræbt, mens tre danskere er alvorligt kvæstet.

Det skriver det thailandske medie, Bangkok Post.

Ifølge mediet er der tale om 10 danske kvinder og tre danske mænd i alderen 19-25 år. Alle er blevet sendt på hospitalet.

Over for B.T. bekræfter Udenrigsministeriet, at danske statsborgere har været involveret i en busulykke i Thailand.

Videre oplyser de, at ambassaden i Bangkok yder konsulær bistand, og at de på grund af tavshedspligt ikke har yderligere oplysninger.

Ulykken skete, da gruppen af turister var på vej til den populære 'Full Moon Party' på en restaurant i Pai. Her mistede chaufføren herredømmet over bussen i et sving og kørte ud over en bjergskråning.

Ifølge mediet skete ulykken torsdag aften klokken 20.25 thailandsk tid.