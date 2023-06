Lufthavnen i norske Kristiansand er lukket efter en sikkerhedshændelse.

Det skriver NRK.

Ifølge NRK, der har talt med lufthavnschef Arne Johan Johnsen, evakueres flypladsen og selve lufthavnen lige nu for både rejsende og ansatte.

Det norske medie VG beretter, at politiet ikke involveret ved hændelsen.

Lufthavnschef Arne Johan Johnsen uddyber kort efter 11.50, at der er opstået en sikkerhedsbrist, som man skal have overblik over - men også, at der ikke er tale om en trusselssituation.

Han understreger, at der ikke er grund til bekymring.

Kristiansand ligger i det sydlige Norge - 253 kilometer syd for hovedstaden Oslo.