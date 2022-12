Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Italien tager nu konsekvensen som det første land i Europa.

For hvor Kina før havde en meget striks tilgang til coronavirus, er de nu kørt over i en helt anden grøft. Det betyder, at landet fra den 8. januar 2023 vil stoppe med at kræve, at indrejsende skal isolere sig, når de ankommer til landet.

Sværere bliver det for rejsende fra Kina. I hvert fald, hvis de vil til Italien. De skal nemlig lade sig teste, når de lander i Italien.

Det skriver The Guardian.

»Det er afgørende for at sikre overvågning og identificere eventuelle varianter af virussen for at beskytte den italienske befolkning,« siger den italienske sundhedsminister, Orazio Schillaci.

Fiumicino Lufthavnen i Rom og Malpensa Lufthavnen i Milan har allerede gennemført tests af rejsende fra Kina, og her har cirka halvdelen af de testede været positive for coronavirus.

»De (Kina red.) er gået fra at have en nultolerance overfor corona til at være helt afslappede. Det er gået for hurtigt i forhold til at kunne følge med,« siger den australske professor i mikrobiologi, Dominic Dwyer.

Den amerikanske regering vil muligvis følge Italiens eksempel.

Det sker på grund af »manglende gennemsigtig data« fra Kinas regering i forbindelse med den stigende coronasmitte i landet.