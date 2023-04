Lyt til artiklen

Der er ingen vej udenom for Fox News.

Tv-stationen ender nu ubestrideligt i retten i den sag, der kan ende med at koste en erstatning i omegnen af 11 milliarder kroner.

»Det er en katastrofal afgørelse for Fox,« som Jonathan Peters, professor i medielov hos University of Georgia, siger til The Washington Post.

Det var fredag, at dommer Eric M. Davis afsluttede de indledninger høringer med sin afgørelse om, at sagen skal prøves for retten.

Hans syn på sagen har været ventet mod spænding, hvor Fox News selvfølgelig har regnet med, at sagen ville blive afvist.

Det gjorde den altså ikke.

Og dermed slog dommeren fast, at Fox News simpelthen ikke har kunnet kommet med overbevisende argumenter mod, at tv-stationen i sine nyhedsdækning har løjet om udfaldet af valget i 2020.

Søgsmålet er kort fortalt anlagt af stemmeoptællingsselskabet Dominion Voting Systems, der leverede valgmaskiner og software til dele af præsidentvalget.

Og selskabet kom dermed i fokus for de anklager om valgsvindel, som den daværende præsident, Donald Trump, kom med efter sit nederlag.

Den dagsordenen blev i vid udstrækningen gengivet på Fox News, ikke mindst af højtprofilerede værter som Laura Ingraham, Tucker Carlson og Sean Hannity.

Mod bedre vidende, mener altså Dominion. Læs meget mere om søgsmålet her

»Det belaster i stigende grad Fox News, at deres fremtrædende folk har løjet og kørt med på den galej om, at valget blev stjålet. Det gør man bare ikke som journalist,« som Anders Agner, chefredaktør på Kongressen.com, tidligere har sagt til B.T. om sagens udvikling.

Fox-imperiet er ejet af mediemogulen Rupert Murdoch. Foto: Mike Segar Vis mere Fox-imperiet er ejet af mediemogulen Rupert Murdoch. Foto: Mike Segar

I sin afgørelse lægger dommer Eric M. Davis vægt på, at tv-stationen unægteligt har viderebragt falske oplysninger om valgresultatet og om Dominion Voting Systems -–noget der løbende blev afvist af forskellige amerikanske myndigheder.

Hvilket til gengæld ikke blev gengivet hos Fox News.

Ifølge dommer Eric M. Davis vil han nu lade det være op til en jury at afgøre, om Fox News vidste, at påstandene var falske, da de viderebragte dem. Og dermed opførte sig 'hensynsløst' som er nøgleordet i forhold til det enorme erstatningskrav på 1,6 milliarder dollar for æreskrænkelse.

Fox News har indtil videre blandt andet forsvaret sig med, at valgsvindelspåstandene udelukkende skulle ses som holdninger hos tv-værter og gæster hos stationen.

Til det lød det fra dommer Eric M. Davis:

»Det er selvmodsigende at kalde det 'meninger', når man samtidig hævder, at udtalelserne er nyhedsværdige påstande,« skrev han i sin afgørelse.

Førnævnte professor i medielov, Jonathan Peters, mener, at den foreløbige afgørelse i sagen kan give et fingerpeg om, hvordan sagen ender.

»Jeg har i et stykke tid troet, at sagen kan være med til at genskabe det konservative medielandskab, og det virker endnu mere som en mulighed nu,« siger han og understreger, at han langt hellere vil være i besiddelse af Dominions argumenter end Fox News' forud for den kommende retssag.

Den skal efter planen begynde 17. april.

Erstatningskravet på 11 milliarder kroner svarer til omkring en tiendedel af Fox News's samlede værdi.