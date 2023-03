Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Knap en uge efter de afslørende sms'er er Donald Trump nu endelig kommet med en reaktion på det eksplosive indhold.

»Han hader mig ikke, eller det gør han i det mindste ikke længere,« som budskabet lyder.

Spørgsmålet er så, om Donald Trumps få ord på hans eget sociale medie Truth Social er nok til at afmontere den sag, der har trukket massive overskrifter i amerikanske medier dag efter dag efter dag siden i tirsdags.

For hader Tucker Carlson – den ekstremt populære vært på tv-stationen Fox News – i virkeligheden Donald Trump?

Tucker Carlson hygger sig med Donald Trump ved en golfturnering på så sent som i juli sidste år. Foto: Seth Wenig Vis mere Tucker Carlson hygger sig med Donald Trump ved en golfturnering på så sent som i juli sidste år. Foto: Seth Wenig

At svaret på det spørgsmål skulle være et rungende 'ja', kan forekomme usandsynligt, eftersom journalisten i årevis har fungeret som en art megafon for netop den tidligere præsidents politik, meninger og forestillinger om det amerikanske samfund.

Men ikke desto mindre.

For tirsdag aften i sidste uge blev der offentliggjort en stribe sms'er angivelig skrevet af Tucker Carlson, hvor han i privat sammenhæng ser ud til at give sin virkelige mening om Donald Trump til kende.

»Jeg hader ham med stor lidenskab,« skulle tv-værten have skrevet 4. januar 2021.

En storgrinende Tucker Carlson omgivet af Donald trump og sønnen Eric Trump (i lilla) samt den fremtrædende republikanske politiker Marjorie Taylor Greene. Foto: Seth Wenig Vis mere En storgrinende Tucker Carlson omgivet af Donald trump og sønnen Eric Trump (i lilla) samt den fremtrædende republikanske politiker Marjorie Taylor Greene. Foto: Seth Wenig

Samme aften, som var to dage før de såkaldte 6. januar-optøjer, lød det også: »Vi er meget, meget tæt på at kunne ignorere Trump på de fleste aftener. Jeg kan virkelig ikke vente.«

Tre dage senere, 7. januar 2021, lød det angivelig i en sms fra Tucker Carlson om Donald Trump: »Han er en dæmonisk kraft, en ødelægger, men han kommer ikke til at ødelægge os. Det har jeg tænkt på i fire år (i Donald Trumps præsidenttid, red.).«

Sms'erne er blevet offentliggjort i forbindelse med det milliardsøgsmål, som stemmetællingsselskabet Dominion har anlagt mod Fox News. Her hævdes det, at tv-stationen mod bedre vidende skulle have støttet Donald Trumps påstande om, at præsidentvalget i 2020 var fup.

De offentliggjorte sms'er fra Tucker Carlson og andre profilerede Fox-værter skulle således understøtte anklagerne.

Tv-station i modvind B.T. ser i denne tid nærmere på Fox News. Her er de tidligere artikler i vores serie: 10. marts: Gigantmedie havnet i store problemer: 'Det er bemærkelsesværdigt – var ikke sket for få år siden' 11. marts: Ramaskrig over populær tv-værts programmer: 'Det er bullshit'

På samme måde skulle Tucker Carlson senere i privatsammenhæng have sms'et, at Donald Trumps udeblivelse fra Joe Bidens indsættelsesceremoni var »destruktiv«, at hans påstande om valgfusk var »ulækre«, og at »vores seere er gode mennesker, der tror på det« – mens han altså i sine tv-programmer sagde det modsatte.

Som det måske største navn blandt alle tv-værter i USA ifølge Vanity Fair sagde 30. oktober 2020 i sit daglige program hos Fox News:

»Journalister hader Trump med en altopslugende mani. De hader ham så intenst, at det nogle gange er underholdende at betragte,« lød det.

Og her kunne Tucker Carlson altså tilsyneladende have inkluderet sig selv.

Tucker Carlson i samtale med Donald Trump, mens Eric Trump kigger på. Foto: Seth Wenig Vis mere Tucker Carlson i samtale med Donald Trump, mens Eric Trump kigger på. Foto: Seth Wenig

Sms'erne blev altså offentliggjort tirsdag aften i sidste uge, og det var bare et døgn efter, at Donald Trump – som en af meget, meget få personer – kom med rosende ord om Tucker Carlson efter premieren på hans stærkt kritiserede udsendelser om 6. januar-optøjerne. Læs mere om de udsendelser her.

»Godt arbejde af Tucker Carlson i aften,« lød det hurtigt i vanlig Donald Trump-stil med versaler på Truth Social.

Efter offentliggørelsen af sms'erne blev der stille. Tucker Carlson har slet ikke reageret, og der gik altså fem dage, inden Donald Trump forsikrede om, at der absolut intet had er at spore.

Spørgsmålet er så bare, hvilke beskeder vi skal tro på.

B.T. sætter i disse dage i en artikelserie fokus på kriseramte Fox News.