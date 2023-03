Lyt til artiklen

I de nyligt offentliggjorte dokumenter er det tydeligt. Den verdenskendte, amerikanske tv-kanal Fox News var truet på sin eksistens.

Dens tidligere største fan præsident Donald Trump var sprunget fra. En ny kanal stod klar til at tage over. Panikken var ved at brede sig efter valget i 2020.

Vi begynder dog denne historie et helt andet sted.

Faktisk skal vi ikke mere end nogle få uger tilbage i tiden.

Her blev den årlige konservative konference CPAC afholdt i de enorme, gulvtæppebelagte sale på Gaylord Hotel i Maryland 15 minutters køretur fra det centrale Washington, D.C.

Normalt er det en højborg for Fox News. CPAC er stedet, hvor republikanere mødes og fejrer sig selv, alt imens de berømte Fox News-værter byder velkommen fra det fremskudte studie med reportere i marken.

Men ved dette års udgave var det i stedet konkurrenten på den amerikanske kabel-tv-højrefløj Newsmax, som havde et stort hjørne med studie, oversminkede værter iklædt dyre jakkesæt eller kulørte kjoler.

Newsmax var det saftige kød i en republikansk MAGA-sandwich med Donald Trump Jr. i et studie på den ene side og den tidligere topstrateg i Trump-tidens Hvide Hus Steve Bannon på den anden.

For få år siden havde det være ganske uvirkeligt, hvis det scenario havde udspillet sig selvsamme sted.

Men noget er sket. Fox News er ikke længere den samme magtfaktor i den yderste del af det republikanske parti, som den tidligere præsident Donald Trump og hans støtter repræsenterer.

Men det kunne være endt endnu værre for Fox News.

Det afslører en række interne beskeder, mails og dokumenter fra topchefer og ansatte på tv-stationen, som er blevet offentliggjort i forbindelse med et søgsmål mod den magtfulde tv-kanal med den australske mediemogul Rupert Murdoch som ejer.

En Trump-tilhænger ved CPAC. Bag ham et enormt banner med CPACs partnere. Heriblandt Newsmax. Vis mere En Trump-tilhænger ved CPAC. Bag ham et enormt banner med CPACs partnere. Heriblandt Newsmax.

Det viser de knap 200 sider i en gennemgang, som B.T. har lavet.

For i de umiddelbare dage og uger efter præsidentvalget i 2020, som Fox News havde været med til at melde til Joe Bidens fordel, lå tv-stationen i store, eksistentielle problemer.

Eller som Rupert Murdoch skrev det i en intern besked.

»Alt er på spil.«

Fox News’ seertal dalede alarmerende.

Normalt lå kanalen med profiler som Tucker Carlson, Laura Ingraham og Sean Hannity længder foran konkurrenter som CNN og MSNBC.

Men nu var de blevet indhentet. Overgået.

Endnu værre var det, at andre medier på højrefløjen i det amerikanske mediebillede, som Fox News havde haft stort set for sig selv, begyndte at røre på sig.

Ikke mindst ansporet af præsident Trump, der dengang stadig var en flittig Twitter-bruger.

»Prøv OAN og Newsmax i stedet,« lød det blandt andet fra Trump på det sociale medie.

Trump støttede åbenlyst Fox News-konkurrenter som Newsmax og OAN efter det tabte præsidentvalg i november 2020. Vis mere Trump støttede åbenlyst Fox News-konkurrenter som Newsmax og OAN efter det tabte præsidentvalg i november 2020.

Og det gjorde mange på den amerikanske højrefløj. Specielt den del af publikum, som havde hang til fortællingen om det stjålne valg og andre former for fortællinger, der i mindre eller højere grad kan kategoriseres som konspirationsteorier.

Newsmax stormede frem på seertal.

Det var så markant, at direktøren på tv-kanalen, der blev stiftet i 1998, udtalte, at man håbede på at kunne overhale Fox News inden for et halvt år.

Umiddelbart virkede det ikke umuligt. Og de offentliggjorte interne beskeder fra Fox News bekræfter den panik, der var ved at brede sig.

»Ved cheferne, hvor meget troværdighed, vi har tabt hos vores publikum? Vi leger med ilden, helt ærligt … et alternativ som Newsmax kan være ødelæggende for os,« skrev værten Tucker Carlson til sin producer.

Og ledelsen hos Fox News var klar over truslen fra Newsmax. Det står klart flere gange i de offentliggjorte beskeder og mails.

Blandt andet skrev Fox News' præsident Jay Wallace flere mails med Suzanne Scott, tv-kanalens administrerende direktør, om, at de skulle være på stikkerne, fordi Newsmax' stigning i seertal var »bekymrende«, hvortil Suzanne Scott svarede:

»Jeg prøver at få alle til at forstå, at vi er i krig.«

Her lidt mere end to år efter står det klart, at Fox News klarede skærene.

Tv-kanalen er tilbage som den ubestridte konge af tv til den amerikanske højrefløj.

Fox News-værten Tucker Carlson (i midten) med Donald Trump (th.) og kongresmedlemmet Marjorie Taylor Greene ved en golfturnering på et Trump-resort. Foto: JUSTIN LANE Vis mere Fox News-værten Tucker Carlson (i midten) med Donald Trump (th.) og kongresmedlemmet Marjorie Taylor Greene ved en golfturnering på et Trump-resort. Foto: JUSTIN LANE

Men det har ikke været uden problemer. Tv-stationen ligger midt i et kæmpe søgsmål fra Dominion Voting Systems, der kræver 1,6 milliarder dollar for løgne udbredt af Fox News om valgresultatet i 2020.

Samtidig er nyhedskanalens troværdighed stækket gevaldigt. Således bruger eksempelvis det uafhængige opslagsværk Wikipedia ikke længere Fox News som selvstændig kilde.

Donald Trump er også fortsat rasende på tv-kanalen som helhed, omend han er venlig med enkelte af værterne, og foretrækker i stedet Newsmax.

Det bringer os tilbage til Gaylord Hotel og CPAC-konferencen for nogle uger siden.

For den del af det konservative USA ser ud til at være tabt for Fox News.

Mens Newsmax’ udsendte var store stjerner, som publikum ville tage billeder med. Så var Fox News’ udsendte nærmest ikke til at finde.

Mens man på store bannere for konferencen kunne se Newsmax’ navn og logo som hovedpartner, så var det eneste sted, man kunne finde Fox News’ navn på to pladser med et par klapstole i et hjørne af den store konferencesal, hvor alle de andre mere eller mindre kendte medier holdt til.

Helt ude af rampelyset. Tabt for en del af deres normale kernepublikum.