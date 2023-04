Donald Trumps ambitioner om igen at indtage Det Ovale Kontor i Det Hvide Hus fik mandag et skud for boven.

Her kom det nemlig frem, at den kontroversielle, konservative tv-vært Tucker Carlson forlader den højreorienterede tv-station Fox News.

Tucker Carlson og Fox News var med til at bære Donald Trump frem til valgsejren i 2016, men det parløb er efter alt at dømme slut nu, lyder vurderingen fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Det her er en seismisk udvikling i den amerikanske medieverden. Tucker Carlson er selve legemliggørelsen af en konservativ kæmpestjerne. Han var på mange måder fødselshjælper for Donald Trump (frem mod præsidentvalget i 2016, red.),« siger Jakob Illeborg.

Tucker Carlson, nu tidligere tv-vært på Fox News. Foto: CHIP SOMODEVILLA Vis mere Tucker Carlson, nu tidligere tv-vært på Fox News. Foto: CHIP SOMODEVILLA

Fox News er ejet af mediemogul og multimilliardær Rupert Murdoch, og Jakob Illeborg tvivler stærkt på, at Murdoch igen vil bruge Fox News til at profilere Trump frem mod præsidentvalget i 2024.

»Trump skal formentlig ikke regne med Rupert Murdochs opbakning denne gang. Selvom Trump er meget aktiv på sociale medier, har han stadig brug for klassiske medier i sin valgkampagne. Hvis Fox News ikke vil støtte op om Trump, har han et meget stort problem,« siger Jakob Illeborg.

Fox News står ifølge Jakob Illeborg svækket tilbage, efter tv-stationen for ganske nylig har måttet indgå forlig på hele 787 millioner dollar med stemmemaskinefirmaet Dominion Voting Systems, som Fox News – uden hold i virkeligheden – på åben skærm beskyldte for at have fejloptalt stemmerne ved præsidentvalget i 2020, hvor Joe Biden som bekendt vandt over Donald Trump.

»Fox News var helt afgørende for, at Trump kom til magten i 2016. Fox News uden Tucker Carlson er det samme som Barcelona uden Messi. Han ramte ned i hjertet af det konservative USA på en folkelig, dybt provokerende, men også hjertelig måde. Det er et kæmpe vakuum, der nu skal fyldes,« siger Jakob Illeborg.

Jakob Illeborg, international korrespondent på B.T. Foto: Jon Wiche Vis mere Jakob Illeborg, international korrespondent på B.T. Foto: Jon Wiche

Han vil ikke udelukke, at Tucker Carlson på den ene eller anden måde vil blive en del af Donald Trumps kampagne frem mod præsidentvalget i november 2024.

»Intet er umuligt i forhold til Trumps kampagne, og det er klart, at Tucker Carlson vil være en stor fjer i hatten for Donald Trump. Tucker Carlson vil nærmest kunne bære en tv-kanal selv.«