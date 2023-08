Henover weekenden har mere end hundrede frivillige deltaget i den største jagt på Loch Ness-uhyret i 50 år.

Det er ikke lykkedes de mange frivillige at lokalisere det sagnomspundne søuhyre, men …

Ifølge The Telegraph har monsterjægerne hørt nogle karakteristiske lyde fra søens dyb.

Alan McKenna, der er en del af den frivillige forskningsgruppe Loch Ness Exploration fortæller, at en gruppe frivillige ombord på en båd brugte et særligt system til at opfange lyde under vandet.

Da de testede systemet fredag, hørte de fire karakteristiske 'blob'-lyde.

»Vi blev alle en smule ophidsede og løb hen for at sikre, at optageren var tændt, men den var ikke sat til,« lyder den skuffede melding.

Weekendens intensive eftersøgning var organiseret af Loch Ness Centre i Drumnadrochit samt af et korps af frivillige med navnet Loch Ness Exploration og monsterjægere fra hele verden deltog.

Forud for eftersøgningen gjorde Paul Nixon, der er chef for Loch Ness Centre, det klart, at der ikke var tale om et PR-stunt.

»Nogle af de seneste opdagelser, som jeg har set, er sonaroptagelser, der viser objekter på dybt vand,« siger han og tilføjer:

»Det største, jeg har set, var et objekt på størrelse med en varevogn, som jeg ikke har kunnet få forklaret, hvad var. Da vi vendte tilbage til det, var det væk.«

Og selvom eftersøgningen ikke har gjort dem klogere på, om Loch Ness-uhyret eksisterer, så er Poul Dixon stadig overbevist om, at der lurer noget i dybet.

»Jeg ved ikke, om det er et monster – jeg ved ikke, hvad det er, men jeg er overbevist om, at der er noget dernede.«